Manchester United-Milan 1-1, Voti, pagelle e analisi. Pareggio d’oro.

Il Milan pareggia meritatamente all’Old Trafford. Vantaggio del Manchester United con Diallo. Al minuto 92 su calcio d’angolo battuto da Krunic Kjaer segna di testa e rimette il Milan in corsa nella qualificazione in Europa League.

Top 3 Milan:

Kessie 7 Il “Presidente” rossonero è sempre presente, sia in fase offensiva che difensiva. Recupera una miriade di palloni di importanza vitale per la squadra di Stefano Pioli. Segna un gol che poi viene annullato, ma il dubbio rimane sull’annullamento.

Meitè 6,5 E’ in continua crescita. Ci mette sempre qualità e quantità. Non si fa intimorire dai calciatori del Manchester United.

Kjaer 7 Partita sontuosa per l’ex Lille. Dimostra personalità, precisione e puntualità nella fase difensiva. Segna un gol importante per il Milan che da il pareggio ai rossoneri.

Flop Milan:

Leao 4,5 Non fa una grande partita. Partita più di sacrificio, ma non punta mai l’uomo e non crea mai superiorità numerica.

Donnarumma 5 Uscita un pò a farfalla che fa beccare al Milan un gol un abbastanza balordo da parte di Diallo.

Manchester United-Milan 1-1

Top 3 Manchester United:

Diallo 7 Entra benissimo in campo al posto di Martial e approfitta di una disattenzione di Donnarumma e Tomori per mettere in rete il gol dell’1-1.

Wan-Bissaka 6,5 In fase difensiva dimostra tutta la sua forza, non viene mai saltato da nessuno. Un muro dietro.

Bailly 6 Anche lui in fase difensiva appare spesso insuperabile per i calciatori del Milan. Da sicurezza all’intero reparto arretrato.

Flop 3 Manchester United:

Martial 4,5 Decisamente il peggiore in campo per il Manchester United. Mai pericoloso nel corso del primo tempo. Viene levato nella ripresa.

Maguire 5 Rischia l’espulsione per un brutto fallo dal limite su Krunic. Ma oltre questo si mangia un gol clamoroso e sbaglia molto in difesa.

Henderson 5 non è stato impeccabile sul colpo di testa di Kjaer, conclusione abbastanza centrale.

Gara abbastanza equilibrata, il Milan merita e legittima almeno il pareggio. Qualificazione tutta da conquistare e il Manchester United di Solskjaer e il Milan di Pioli ad oggi hanno le stesse possibilità di poter passare il turno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS