Manchester United-Chelsea Diretta TV – Streaming e Probabili formazioni 24-10-2020

Manchester United-Chelsea, big match della 6° giornata di Premier League in programma sabato 24 ottobre 2020 alle 18.30, sarà visibile in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Red Devils, reduci dalla vittoriosa campagna europea a Parigi contro il PSG di Neymar e Mbappè, sono desiderosi di invertire la rotta in campionato, in particolare in casa; Werner & C. alla ricerca di punti e certezze.

Il Manchester United di Solskjaer sembra essersi ripreso dopo il rumoroso tonfo casalingo in campionato con il Tottenham (1-6) di più di due settimane fa.

L’ultima partita di Premier, prima del colpaccio europeo in casa del Psg in Champions League, ha visto i Red Devils riscattare quel clamoroso K.O con una larga vittoria esterna al St James‘ Park contro il Newcastle di Steve Bruce (1-4, reti di Maguire, Bruno Fernandes, Wan Bissaka, Rashford).

Proprio per questo il big match di sabato col Chelsea rappresenta un ulteriore step da affrontare e superare per lo United, per risalire in classifica e acquisire ulteriore dosi di autostima in un match tutto da seguire.

Il Chelsea di Abramovich è stato l’autentico padrone incontrastato dell’ultima sessione estiva di calciomercato.

Una cifra esorbitante sborsata dal petroliere russo per portare a Londra i vari Werner, Havertz, Ziyech, Chilwell e Thiago Silva (a parametro zero).

Per giustificare l’enorme spesa affrontata, il Chelsea, in qualche modo, è già costretto a vincere qualcosa o perlomeno competere fino alla fine in ogni competizione.

Un bel carico di pressione e responsabilità sulle spalle dell’allenatore Frank Lampard, che comunque si è dimostrato un giovane trainer capace e intelligente già nella scorsa stagione, pur avendo tra le mani una rosa molto più giovane e sicuramente meno competitiva di quella attuale.

In questo inizio di stagione, dati alla mano, mancano continuità di risultati e gioco. E’ un Chelsea alla ricerca ancora del suo vestito migliore, troppo discontinuo e altalenante in questo periodo.

Un vero e proprio giro sulle montagne russe; basti pensare alla clamorosa rimonta effettuata al The Hawthorns con il WBA (avanti i padroni di casa 3-0 a fine primo tempo, poi rimonta Blues nel finale di partita con il pareggio di Abraham al 93′) o al recente pareggio interno per 3-3 allo Stamford Bridge con il Southampton (pareggio ospite arrivato ala 92′), dopo un inizio di partita che sembrava in totale controllo dei Blues.

Dopo il pareggio a reti bianche in Champions League con il Siviglia, il big match all‘Old Trafford cade forse nel momento giusto. Una prestazione positiva, e magari qualche punto, potrebbe essere un buon viatico in vista del prosieguo di stagione.

Le ultime sulle formazioni di Manchester United-Chelsea

Archiviato l’impegno (con successo) in Champions League contro il PSG, Solskjaer è già a lavoro per studiare la miglior formazione da schierare contro il Chelsea in campionato.

Gli undici dell’allenatore norvegese dovrebbero schierarsi nuovamente con un 3-4-1-2. Con De Gea confermato tra i pali, in difesa agiranno il 22enne Tuanzebe, che ha ben figurato nella gara col PSG, lo svedese Lindelof e Shaw.

Ancora out per infortunio Maguire e Bailly. Sulle fasce partiranno titolari Wan–Bissaka e il nuovo acquisto Alex Telles.

Pogba potrebbe non partire ancora dal 1′ minuto, così come Van de Beek; pronti, come interni, Fred e McTominay. Il solito e fondamentale Bruno Fernandes sarà il trequartista con il compito di sostenere il reparto avanzato composto da Rashford e Greenwood (Martial potrebbe sedersi in panchina).

Grande attesa per l’esordio in maglia United per il Matador Cavani, pronto ad entrare a gara in corso.

Lampard schiererà i suoi con il solito 4-2-3-1. Avvicendamento in porta, con Kepa che rileverà Mendy; in difesa James potrebbe lasciare il posto ad Azpilicueta, mentre Thiago Silva si siederà in panchina in favore del danese Christensen. Zouma e Ben Chilwell completano il pacchetto difensivo.

In mediana accanto a Kantè potrebbe rivedersi Kovacic, che sostituirebbe Jorginho. Dietro al riferimento offensivo Werner spazio a Ziyech, Havertz e Pulisic.

Probabili formazioni Manchester United-Chelsea

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Tuanzebe, Lindelof, Shaw; Wan-Bissaka, Fred, McTominay, Telles; Bruno Fernandes; Greenwood, Rashford. All.Solskjaer

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Cristensen, Zouma, Chilwell; Kanté, Kovacic; Pulisic, Havertz, Ziyech; Werner. All.Lampard

Come vedere Manchester United-Chelsea in Diretta TV e Streaming

Sarà possibile seguire Manchester United–Chelsea anche in diretta streaming. La partita, infatti, sarà visibile agli abbonati Sky su Sky Go, su pc e notebook o su dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

Altra possibilità è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che garantisce la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare della Premier League, a chi acquista uno dei pacchetti dedicati.

Precedenti e statistiche di Manchester United-Chelsea

Sono in totale 16 i precedenti in Premier League tra Manchester United e Chelsea dalla stagione 2012-2013. Si contano 5 vittorie dei Red Devils, 6 pareggi e 5 vittorie del Chelsea.

All‘Old Trafford il Manchester United ha ottenuto 3 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. L’ultima vittoria dei Diavoli Rossi in casa risale all’11 agosto 2019 (4-0, 2 reti Rashford, di cui una su rigore, Martial e Daniel James). L’ultima affermazione del Chelsea in trasferta risale al 5 maggio 2013, (0-1 autogol Phil Jones).

