Manchester City-Liverpool Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 8-11-2020

Domenica pomeriggio andrà in scena all’Ethiad Stadium il big match di Premier League tre Manchester City e Liverpool. La sfida vedrà di fronte i padroni di casa, attardati in classifica e attualmente al decimo posto, e il Liverpool di Klopp, recude della cinquina inferta all’Atalanta in Champions League.

Terminata la tre giorni di coppa, nel weekend ritornano i campionati europei, e con essi anche la Premier League. Tra le sfide dell’ottava giornata in programma spicca il big match tra Manchester City e Liverpool. La partita sarà importante soprattutto per i padroni di casa, che in classifica occupano il decimo posto e che quindi puntano a rientrare nella lotta per il titolo.

D’altro canto, invece, gli uomini di Klopp proveranno a staccare il Leicester e ad abbozzare una prima fuga stagionale, sull’onda dell’entusiasmo generata dal 5-0 inferto in settimana all’Atalanta.

Le ultime sulle formazioni di Manchester City-Liverpool:

Novita in attacco per Pep Guardiola, che rilancerà dall’inizio Gabriel Jesus in attacco insieme a Sterling e Ferran Torres, i quali formeranno il tridente offensivo nel consueto 4-3-3. A centrocampo Rodri sarà il playmaket, con ai lati De Bruyne e Gundogan, mentre la difesa a 4 sarà composta da Walker, Ruben Dias, Laporte e Cancelo. In porta Ederson.

Schieramento a specchio per Jurgen Klopp, che vuole portare a casa una vittoria che sarebbe un primo segnale al campionato per la corsa al titolo. Un unico grande dubbio per il tecnico tedesco in attacco, dove Diogo Jota, autore della tripletta di coppa che ha steso l’Atalanta, contenderà una maglia a Roberto Firmino accanto a Salah e Manè. Per il resto la formazione prevederà il brasiliano Alisson in porta, con i terzinid i difesa che saranno Alexander-Arnold e Robertson, con Williams e Joe Gomez centrali. A centrocampo, infine, Wijnaldum ed Henderson saranno gli esterni, con Milner centrale.

Le probabili formazioni di Manchester City-Liverpool:

Manchester City(4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Ferran Torres, Gabriel Jesus, Sterling.

Liverpool(4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, R. Williams, Joe Gomez, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

Come vedere Manchester City-Liverpool in diretta TV e Streaming:

Il match tra Manchester City e Liverpool sarà visibile domenica alle ore 17.30 sul canale Sky Sport Uno (201 sul satellite, 472 e 482 sul digitale terrestre) e su Sky Sport Football (203 del digitale terrestre).

Precedenti e statistiche:

Manchester City e Liverpool si sono affrontate complessivamente, tra Premier League e First Division, 90 volte. Il bilancio vede i Reds decisamente in vantaggio con 46 vittorie all’attivo, alla luce di 26 pareggi e 18 successi dei Citizens.

