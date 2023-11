Mamma li turchi! Offerta pesante dal Fenerbahce: Milan, cosa fai?

Il calciomercato si prepara alla sessione invernale: il Fenerbahce piomba su un rossonero con un’offerta pesante. Il Milan ci pensa su.

Chi a passo spedito chi un po’ più a rilento, tutte le squadre di Serie A stanno chiudendo le trattative per i rinnovi più urgenti, prima di aggiustare in corso d’opera i rispettivi gruppi squadra, nella sessione di mercato invernale, che aprirà a gennaio.

Blindato Leao, in casa Milan tengono banco due rinnovi importanti. Il primo è quello di Olivier Giroud, terminale offensivo rossonero che, nonostante le 37 primavere, riesce ad essere incisivo e continuo come pochi.

Per l’attaccante francese sarebbero arrivate proposte sia dagli Stati Uniti sia dall’Arabia ma Olivier Giroud ha già fatto sapere di voler dare la priorità al Milan. Si lavora per l’estensione del contratto per un altro anno, ma vanno trovati gli accordi.

Se per Giroud filtra un pacato ottimismo, situazione un po’ più complessa per Mike Maignan, portierone del Milan e della nazionale francese, con cui ha vinto la UEFA Nations League 2020-2021. Le cifre sono il vero cruccio, visto che l’estremo difensore nato nella Guyana francese è un appetito boccone di mercato, soprattutto per le big inglesi. Per il Milan le cifre potrebbero essere alte: non basterebbe spendere il doppio di quello che prende oggi, ovvero 2,8 milioni a stagione. Dipenderà molto dalla volontà di SuperMike.

Rade Krunic, un rinnovo in stand-by

L’anno scorso, di questi tempi, Rade Krunic era uno dei pupilli di Stefano Pioli, aveva mercato ma l’allenatore rossonero ha sempre osteggiato la sua partenza. Sembrano essere cambiati tempi e situazioni.

Il centrocampista bosniaco, classe 1993, ha il contratto in scadenza nel 2025: passi verso il rinnovo non ne sono stati fatti e il rischio di perderlo a parametro a zero c’è. Non solo. Sono arrivate anche richieste per il giocatore. E che richieste.

Il Fenerbahce fa sul serio

Già ad agosto il Fenerbahce aveva dato l’assalto a Krunic con una proposta choc: 3-3,5 milioni di euro (attualmente ne percepisce poco più di uno). Una cifra che ha spinto il giocatore a volere la cessione e a spingere per il trasferimento.

Il Milan valuta il giocatore tra i dieci e i dodici milioni di euro, e qui che la trattativa si è arenata, visto che il club di Istanbul aveva intenzione di spendere tra i quattro e i sette milioni. Senza dimenticare la voglia di Pioli di tenere un giocatore polivalente. Il Milan sta provando a lavorare anche un rinnovo, ma questo stand-by non aiuta le parti a trovare un accordo, se il Fenerbahce dovesse alzare, anche di poco, l’offerta, il Milan si troverebbe davanti a un bivio. Che si fa? Lo scopriremo solo vivendo.