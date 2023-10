Maglia numero 7 e ruolo da titolare: Cristiano Ronaldo ha firmato un altro contratto | Accordo totale

Di padre in figlio. A quindici anni inizia l’avventura del figlio di Cristiano Ronaldo. Ecco il suo primo gol.

Vuoi per la serenità proprio del campionato saudita, dove Cristiano Ronaldo è al centro dell’Al-Nassr, vuoi per l’avvento di Roberto Martines sulla panchina del Portogallo, CR7 è tornato a contare con una cadenza mostruosa i suoi gol che lo separano dall’incredibile cifra di novecento.

È il top scorer della Saudi Pro League con dieci centri in nove giornate, grazie ai quali l’Al-Nassr è ora terzo in classifica, ma a soli quattro punti dalla capolista Al-Hilal. In settimana, il fuoriclasse di Maidera ha aggiornato i suoi numeri pazzeschi in nazionale.

Con la doppietta siglata in Bosnia, Cristiano Ronaldo è arrivato a quota 127 reti con il Portogallo, in 2023 partite. Dati stratosferici, quelli quelli forniti da Soccerbase, secondo cui CR7 ha superato la soglia dei 100 gol segnati da quando sono iniziati gli anni venti, cioè dal 2020 a oggi. Ed è la terza volta consecutiva che succede, nel senso che aveva già fatto lo stesso nella prima decade degli anni duemila (dal 2002 al 2009) e ovviamente nella seconda (2010-2019).

Con i due gol alla Bosnia, Cristiano Ronaldo è arrivato a quota 859 gol in carriera. Nessuna intenzione di fermarsi. “Mi sto godendo il momento – ha ammesso – mi sento bene, il mio corpo sta rispondendo a quello che gli ho dato in questi anni. Sono felice sia in Nazionale che nel club. Arrivare a 1000 gol sarà abbastanza difficile. Sono fiducioso di arrivare a 900”. Chissà se sarà veramente contento il figlio, all’alba della sua carriera.

Cristiano Ronaldo come Lebron James

Dino contro Andrea: in Italia i Meneghin hanno fatto storia. Lebron James e suo figlio nel Stati Uniti sono diventati leggenda. Cristiano Ronaldo vuole tramandare il suo nome di padre in figlio.

Sì perché Cristianinho, il primo dei figli del portoghese (la madre è sempre rimasta sconosciuta) sta seguendo alla lettera i consigli del papà, che segue passo dopo passo sottoponendosi perfino ad allenamenti supplementari insieme a CR7 il Grande.

Cristiano Jr pronto al debutto.

Cristianinho ha seguito il padre in Arabia Saudita ed è entrato nelle giovanili dell’Al-Nassr. Era già accaduto ai tempi della Juventus, quando in Under 9 totalizzò 58 gol e 27 assist, in appena 23 partite.

Numeri che fanno pensare al talento del cinque volte vincitore del Pallone d’Oro e che si sono rivisti anche al Manchester United e nell’Academy del Real Madrid, tanto da spingere CR7 a pensare di promuovere il figlio nella categoria superiore. Come riportato da “Al Arabiya” Cristianinho sarebbe già pronto per l’Under 15. Con quale maglia? La 7. Ovvio.