‘Ma quale Roma, vado in Arabia’: giallorossi snobbati dal bomber | Pinto ce l’aveva in pugno

Al netto del super colpo Lukaku, il calciomercato della Roma continuare ad avere criticità. Pinto costretto a depennare un nome.

Sono passate appena tre giornate e guardare la classifica lascia il tempo che trova, anche se fa un certo effetto osservare che Roma-Empoli, in programma dopo la sosta per il doppio impegno della Nazionale alle Qualificazioni Europee, è una sfida tra due squadre che non hanno ancora vinto.

Per di più è una partita tra le ultime due, visto che i giallorossi, con un solo pari per di più in rimonta all’attivo (all’esordio contro la Salernitana) affrontano l’unica formazione che in questo scorcio di stagione le ha perse tutte.

Scontro salvezza? Lo dice solo la classifica, ma non c’è dubbio che per Mourinho rappresenti una sfida quasi spartiacque. Steccarne un’altra non farebbe altro che aumentare i mugugni che arrivano perfino da una parte dei tifosi giallorossi, un po’ spazientiti da una società con evidenti problemi economici, ma anche alle prese con un gioco che latita.

Ci mancava, in questa situazione non proprio idilliaca, l’infortunio di Pellegrini, come se non bastassero le condizioni di Dybala (comunque in ripresa dopo l’ennesimo kappaò nel pre-season) e quelle di Lukaku, che non può avere i 90 minuti sulle gambe.

Roma, al rientro dopo la sosta è emergenza

In questo moment tutt’altro che magic si inserisce Roma-Empoli, con Mou alle prese, ad oggi, con problemi di formazione. L’infortunio di Pellegrini va assolutamente tenuto d’occhio, visto che il reparto del centrocampo non offre molte soluzioni.

Aouar e Renato Sanches stanno cercando di essere a disposizione per l’Empoli, un po’ come Zalewski, anche lui alle prese con problemi muscolari. Di fatto, a oggi, lo Special One ha la certezza di avere a disposizione Cristante, Paredes e Bove, più il giovane Pagano. Non proprio il meglio che si possa avere.

Calciomercato, neanche lì arrivano buone nuove

Tiago Pinto, nel frattempo, continua a depennare nomi sulla sua agenda-mercato. Non ha fatto altro questa estate: Scamacca, Morata, Arnautovic, Marcos Leonardo (il discorso verrà affrontato probabilmente a gennaio), Zapata: chi per un motivo chi per un altro, non è arrivato nessuno.

Non verrà neanche Moussa Marega, tra l’altro svincolato: il francese naturalizzato maliano, ha preferito l’Arabia Saudita, unendosi allo Sharjah. Diverse fonti avevano evidenziato un certo interesse, sicuramente per un periodo, da parte della Roma. Anche questa una situazione già vista questa estate.