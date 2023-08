Ma lui non lo volete? Addio Inter per l’Arabia Saudita: agenti al lavoro in segreto

Calciomercato ancora vivo in casa Inter: un’altra uscita plausibile potrebbe favorire una nuova entrata nel gruppo squadra di Simone Inzaghi.

Il caso Lukaku ha scombinato i piani di mercato (ecostostenibile) di un’Inter inevitabilmente alle prese. Il lavoro certosino di Ausilio e Marotta aveva programmato a ogni uscita eccellente un’entrata di valore superiore, dove quel valore risiedeva sia nell’indice di qualità (vedi Frattesi), sia nella carta d’identità (leggasi Marcus Thuram, sette anni più giovane di Edin Dzeko).

Invece Lukaku ha rovinato tutto, il suo flirtare con Milan (prima) e Juve (poi) ha fatto infuriare l’Inter a tal punto che i nerazzurri hanno deciso di chiudere le porte in faccia a Big Rom: nessuna possibilità di ricucire lo strappo, nessuna possibilità per una nuova trattativa.

Lo si capisce anche dall’affondo della Beneamata per Gianluca Scamacca. La prima offerta di 20 milioni di euro è stata rifiutata dal West Ham, ma rappresenta un primo passo importante. Che iscrive una nuova partecipante alla corsa per l’ex Sassuolo, corteggiato da tempo dalla Roma, un primo passo comunque importante dell’Inter per regalare a Simone Inzaghi l’attaccante che completi il reparto di attacco di Lautaro Martinez e compagnia.

L’Inter va sul serio, dunque, Scamacca è l’obiettivo numero uno, più dell’ormai noto Balogun e di Jonathan David: la Roma è avvisata, in attesa della prima risposta ufficiale del club inglese. Nel frattempo, ammesso e non concesso che Ausilio e Branca riescano a prendere Scamacca, si deve pensare necessariamente alle uscite.

Al lavoro sugli esuberi

Già, non sono pochi tredici esuberi da piazzare per la coppia Ausilio-Marotta. Tra i possibili partenti il più corteggiato attualmente è Giovanni Fabbian, centrocampista uscito dal settore giovanile ed esploso in prestito alla Reggina in Serie B. Giù nel giro delle Nazionali azzurre. Non solo.

C’è Stefano Sensi, tornato dal prestito al Monza. Un ritorno da Palladino è sempre una soluzione plausibile, ma l’Inter stavolta è quasi costretta a monetizzare. Un po’ come l’ex Spal Brazao, Agumé, Radu, Persyn, Males, Oristanio, Satriano e Colidio, Sebastiano Esposito ed Eddy Salcedo. Non solo.

Ipotesi araba

Tra questi c’è anche Valentin Lazaro, esterno sia di fascia destra che di sinistra. Il Torino non l’ha riscattato anche a causa del brutto infortunio che l’ha tolto di mezzo per mesi e mesi nella passata stagione, ma continua a seguirlo. Non si potrà fare un altro prestito, la permanenza in rosa come quinta scelta può essere un’opportunità, non certo la più gradita per l’Inter.

Gli agenti dell’austriaco, ingolositi dal mercato arabo, starebbero piazzando il 27enne di Graz: attualmente non sembrerebbero esserci grandi margini di trattativa. Guai però a dare certezze in questo pazzo calciomercato.