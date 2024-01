L’ultimo tango di Angel: colpo a parametro zero | Di Maria chiude la carriera così

Angel Di Maria pronto a lasciare il Benfica nonostante un’offerta di rinnovo. La sua last dance deve essere lì, con quei colori.

Un talento sconfinato, con un sinistro tra il magico e l’illegale, un giocatore che se sta bene ed è libero di testa, non è secondo a nessuno. Sono gli stessi argentini a pensarla così quando si parla del Fideo.

Soprannominato così a causa del suo fisico longineo, simile a un determinato tipo di spaghetto (fidè), molto sottile, Angel Di Maria è uno dei migliori rifinitori della storia del calcio, con circa trecento assist in carriera.

Passerà alla storia per essere l’uomo delle finali. Che sia un Mondiale (in Qatar) la Copa América o la Champions League, la Coppa dei Campioni Conmebol-UEFA o perfino le Olimpiadi, fa lo stesso: il suo gol nel tabellino dei marcatori di queste finali c’è sempre stato. Cresciuto nel Rosario Central, prima di trasferirsi in Europa e giocare con le maglie di Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus.

Di Maria ha conquistato qualcosa come 28 trofei, comprese una Champions e una Supercoppa Europea conquistate con il Real Madrid. Oltre le 100 caps in Nazionale, con la quale ha vinto tutto, sin dai tempi dell’Argentina Under-20 campione del mondo (2007) e medaglia d’oro (l’annata dopo) alle Olimpiadi. Numeri importanti, ma che sarebbero stati molto più alti per il Fideo se avesse avuto più continuità e meno infortuni.

Adeus Benfica

Attualmente Benfica, dopo la sfortunata parentesi con la Juventus, Angel Di Maria sente nostalgia di casa. Le Aquile di Lisboa stanno facendo di tutto per rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2024, ma a quanto pare c’è poco da fare.

Il Fideo a quanto pare ha già deciso, almeno così la pensa O Jogo, uno dei più importanti e credibili quotidiani di Lisboa, secondo cui l’esterno dell’Argentina campione del mondo in Qatar, avrebbe già manifestato la volontà di tornare in Sudamerica.

Chi vuole Di Maria

Rui Costa, attuale presidente del Benfica, ci proverà fino alla fine, un po’ come società messicane e brasiliane, che avrebbero già chiesto lumi e sondato il terreno, ma l’argentino ha sempre avuto l’intenzione di tornare a giocare nel club che lo ha formato e che lo ha portato nel calcio europeo.

Di Maria al Rosario Central: la trattativa sarebbe già iniziata, sempre secondo O Jogo – in quanto il Fideo avrebbe parlato direttamente con il presidente del Rosario, Gonzalo Belloso, ovviamente a braccia aperte per il ritorno del Fideo.