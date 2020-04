L’ultima proposta: la Lega Pro pensa al sorteggio

L’ultima vacc… Ehm, proposta per non darla vinta a chi, giustamente, chiede lo stop dei campionati arriva dal Consiglio Direttivo della Lega Pro, cioè dalla Serie C, che è arrivata a deliberare nientemeno che il sorteggio per stabilire la quarta promossa che accompagnerà in B le prime tre classificate, cioè Monza, Vicenza e Reggina.

Questa quarta fortunata verrà fuori da un sorteggio, effettuato si spera al computer tramite un software che raccolga tutti i dati e li elabori e non con le palline, prenderà in considerazione tutte quelle squadre che, al momento della sospensione del campionato, si trovino in zona playoff.

Per come è strutturato il regolamento effettivamente i playoff sono un po’ una lotteria in cui la classifica perde di significato, ma affidarsi totalmente al caso non è il massimo. Era preferibile promuovere solo la prima di ogni girone.

Ma, essendo in Italia, arriverebbero ricorsi qualunque cosa si decidesse di fare. Già tante squadre pregustano la possibilità di vincere alla lotteria, molte, ad esempio la Sambenedettese che deve recuperare delle partite, imprecano perché non sarebbe corretto effettuare un sorteggio tra squadre che non hanno lo stesso numero di partite.

La Serie B trema: al momento finirebbero in terza Serie Livorno, Cosenza e Trapani, ma con la quarta retrocessa come la mettiamo? Ad oggi il playout sarebbe tra Venezia e Cremonese, ma i lombardi hanno una gara in meno; inoltre, i lagunari, che hanno giocato tutte le gare prima della sospensione, sono a pari punti con l’Ascoli e l’unico scontro diretto tra le due è finito in parità e l’unico criterio possibile, la differenza reti, premia i marchigiani.

I ricorsi sarebbero infiniti, lo minaccia pure il patron del Livorno ultimo che più ultimo non si può. E se lui non potrebbe parlare, ne hanno invece diritto gli altri. E a questi si aggiungerebbero anche i patron delle squadre in zona playoff qualora fossero mandate in B solo le prime due o si operasse il sorteggio per la terza. E così via…

Come si risolve un macello di tale portata? Semplicemente studiando tutto senza troppi proclami. Ad oggi, comunque, è meglio promuovere solo chi ne ha già diritto.

