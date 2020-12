Calciomercato Juventus, clamoroso: obiettivo Lukaku! Inter furiosa

Lukaku è diventato l’oggetto del desiderio della Juventus. Non lo nascondono dalle parti della Continassa, sono pronti per tentare l’assalto al centravanti belga.

L’Inter si sta già muovendo in tempo per blindare il suo attaccante. Ci sarà presto un contatto per il rinnovo del suo contratto. In questo modo potrà evitare gli assalti della Juventus, interessata al calciatore belga.

Lukaku, per ora, è molto felice all’Inter. Il suo rapporto con il tecnico Conte è ottimo, così come con il gruppo intero. Ci sarebbero anche dei club di Premier League interessati al suo acquisto.

Ma per il momento l’intesa con Martinez è alta, così come l’affiatamento con il resto del gruppo. Il calciatore belga non ha intenzione di lasciare la squadra, ma spera di ottenere dei successi importanti con essa.

Comunque i presupposti per il rinnovo ci sono e potrebbero prolungare il contratto con il calciatore ben oltre il 2024, termine ultimo di scadenza.

