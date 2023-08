Lukaku non risponde più al telefono: lo sta facendo di nuovo | Nuova vittima dopo l’Inter

Un’estate travagliata per Romelu Lukaku: tante trattative, altrettanti no. In extremis Big Rom ha fatto la sua scelta.

È stato uno dei protagonisti delle telenovele più di moda in questa estate dove sono esplosi i casi Alvaro Morata, Harry Kane e Kylian Mbappé. Anche se il fil su Lukaku appartiene più a genere thrilling, tendente all’horror.

Le sue parole prima ancora della finale di Champions League persa dall’Inter contro il Manchester City anche per causa sua, dipingevano un giocatore pronto a tutto pur di rimanere all’Inter. I fatti hanno detto altro.

Ledure, l’avvocato-procuratore, flirtava un po’ con tutti mentre Big Rom giurava amore eterno alla Beneamata. Timidi ammiccamenti addirittura con il Milan mentre strizzava l’occhiolino alla Juventus, che per poco non vendeva Dusan Vlahovic al Chelsea, pur di prendere l’attaccante belga. Alla fine non è stato così.

L’Arabia l’ha tentato e non poco, ma lui non ha mai risposto ai messaggi d’amore proveniente dal nuovo Eldorado. Il Chelsea ha fatto di tutto per venderlo, messo alle strette e con il suo rischio di tenersi un peso non indifferente per le sue casse, ha deciso di aprire all’ennesimo prestito, dopo quello di una stagione fa all’Inter.

Quando si muovono i presidenti…

La Roma non aspettava altro. Capito il momento, Ryan Friedkin ha deciso di scendere in campo, portandosi sì il fido Tiago Pinto a Londra, ma trattando in prima persona con l’amico Todd Boehly, numero uno del Chelsea.

Il primo incontro tra i presidenti, però, è stato interlocutorio. La Roma aveva una via privilegiata con il Chelsea, ma il suo potere economico non può permettersi un ingaggio così elevato. Le parti sono ancora distanti, ma determinate ad arrivare ad un’intesa.

Lukaku esce allo scoperto

Nel frattempo Romelu Lukaku, che continua ad allenarsi con l’Under 21 dei Blues, non ha mai parlato con Mauricio Pochettino né ha nessuna intenzione di giocare nella Londra del Chelsea, ha pensato bene di infiammare i cuori degli esaltati tifosi della Roma, un po’ giù di tono dopo aver costatato che l’attaccante sognato era in realtà Sandar Azmoun, un pallino sì di Mourinho sin dai tempi del suo insediamento nella Capitale, ma attualmente infortunato e reduce da una stagione fallimentare in Germania col Bayer Leverkusen.

“Sono nervoso perché sto andando a Roma a firmare”. Queste le parole del belga da un quartiere di Bruxelles, dove era lì assistere ad una partita di un torneo del figlio, che hanno fatto il giro del mondo. Meglio aspettare un’altra ufficialità, quella giallorossa. Con Lukaku non si sa mai.