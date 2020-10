Inter, infortunio per Lukaku: salta il Parma, tentativo di recupero col Real Madrid

Una brutta notizia giunge ad Appiano Gentile, in un periodo delicato per la stagione dei nerazzurri. Infatti Lukaku, l’attaccante principe della formazione, ha subito un infortunio e non sarà disponibile per la gara di sabato contro il Parma.

Le possibilità di recuperarlo per la sfida contro il Real Madrid paiono minime. Comunque il club, guidato dallo staff medico, proverà in tutti i modi a recuperarlo.

Lukaku è uscito affaticato dalla trasferta giocata a Kiev, accusando un risentimento all’adduttore sinistro. Stiamo parlando di una perdita importante, un uomo che ha realizzato il 50% delle reti totali dei nerazzurri.

Per la gara con il Parma, quindi, dovrebbe esserci l’esordio di Pinamonti dal primo minuto. Il giovane nerazzurro avrà l’occasione di mostrare il suo talento.

Certo è una perdita importante per la squadra. Una boa in area di rigore di tale importanza è un vantaggio notevole. Conte dovrà utilizzare altri elementi, fare di necessità virtù, sperare di non avere altri infortuni, soprattuto in zone di campo poco coperte.

La situazione è in evoluzione, bisognerà aspettare i prossimi giorni per avere un chiarimento in merito.

