Lukaku e Simone Inzaghi: vergogna fuori dalla Pinetina | Questo è un comportamento allucinante

Ancora non si è chiusa la telenovela tra Lukaku e il suo tormentato rapporto con l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. Ultimo atto clamoroso.

È stato il caso dell’estate, per certi versi più clamoroso di quello legato a Mbappé, che alla fine e dopo vari tormentoni, al Paris Saint Germain ci è rimasto, e lo sta pure trascinando all’ennesimo “scudetto” nello Championnat de France.

Certo, il Principe di Bondy è pur sempre in scadenza di contratto, ancora promesso sposo del Real Madrid, c’è chi in Spagna è sicuro che a giugno o luglio avrà la sua camiseta blanca con il numero nove, ma anche Al-Khelaifi, almeno a parole, non ha ancora gettato la spugna per il suo rinnovo.

Ma, mentre la telenovela Mbappé si è conclusa con un nulla di fatto, da tanto rumore per nulla attualmente, quella di Lukaku e l’Inter, nel particolare Simone Inzaghi, si arricchisce di un ultimo atto, per certi versi clamoroso.

Il gesto di Lukaku fa capire tutta quell’acredine di Big Rom nei confronti dell’allenatore dell’Inter, forse l’unico che questa estate aveva avallato il suo riscatto, anche se è la stessa persona che lo ha escluso dalla finale di Champions League, mal digerita dal centravanti belga, ora alla Roma.

Non lo voto

Il FIFA The Best assegna l’ambito riconoscimento a un allenatore in base ai voti dei capitani di nazionali chiamati a indicare il miglior allenatore del 2023. Pochissimi tra coloro che guidano una selezione di un certo livello nel ranking hanno escluso Simone Inzaghi.

Indovinate un po’ tra queste eccezioni chi c’è? Risposta esatta: Romelu Lukaku. L’ultimo sgarbo davvero non ci sta. E pensare che era Inzaghi era stato decisivo non solo nell’avallare il già discusso ritorno di Lukaku nel Chelsea, ma si era addirittura impuntato per averlo nella stagione in corso.

Uno contro tutti

Il clamoroso no a Simone Inzaghi è inversamente proporzionale all’atteggiamento di Simone Inzaghi, l’unico a rivolere questa estate Lukaku all’Inter, almeno finché non c’è stato un no compatto da parte dello spogliatoio nerazzurro.

Storia strana, comunque, quella di Lukaku e l’Inter, almeno dal punto di vista delle versioni ufficiali. Big Rom ha mal digerito l’esclusione a Istanbul, almeno così si dice, perché lui pubblicamente non l’ha mai ammesso. Tante domande senza risposta: perché il gruppo nerazzurro non rivoleva Lukaku, e perché Lukaku ce l’ha così tanto con il suo unico difensore? Domande che contano il giusto. Ma non votare Inzaghi come possibile miglior allenatore del 2023 è davvero essere capziosi e far finta di non vedere la realtà.