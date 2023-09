Lukaku e quella telefonata con Allegri: scoppia un putiferio alla Continassa

Il retroscena tra Max Allegri-Romelu Lukaku e la trattativa saltata tra la Juventus e l’attaccante belga, ora stella della Roma.

Non si è fatto altro che parlare di lui questa estate, quasi quanto Mbappé (quasi però), che a differenza di Big Rom è stato un tanto rumore per nulla. Sì di lui, di Romelu Lukaku.

Lui che aveva giurato amore all’Inter. Lui che prima della finale di Champions League e anche subito dopo aveva promesso di tornare al Chelsea per fine prestito, a prendere soltanto qualche oggetto privato per rivederlo quanto prima nell’amata Milano. La Milano nerazzurra. Così almeno diceva lui.

La realtà ha detto ben altro. La Beneamata ha scoperto che il suo avvocato che ne cura gli interessi lo aveva proposto all’altra squadra di Milano, anche se c’è stato un pour parler. Ovviamente non solo Milano.

Ledure lo ha proposto un po’ in tutta Europa. Le inglesi non hanno mai risposto (qualche timido approccio del Tottenham, niente più), per la Juventus è stato più di un pensiero stupendo, prima che la Roma, con a capo Dan Friedkin è volato a Londra, parlato con l’amico Todd Boehly, prendendo di nuovo l’aereo e portando personalmente Big Rom in una Roma (quella giallorossa) in festa.

Parole, parole, parole

In pochi mesi Romelu Lukaku ha detto tante parole. Parole, parole. Le ultime? “È bastata solo una telefonata. I Friedkin mi hanno chiamato qualche giorno prima dell’accordo. Abbiamo parlato per mezz’ora delle ambizioni che hanno per questa società e per i tifosi e poi da lì tutto è andato velocemente”.

Frasi di diverso tenore rispetto all’amore verso l’Inter, che ha pensato bene prima di chiudergli la porta, poi anche la bocca, durante tutte quelle telefonate estive per cercare di ricucire lo strappo, volendo anche una ferita rimasta tale. Nelle prime parole di Lukaku da giallorosso, mai una volta sono state proferite le parole Inter e Juventus. Ora c’è solo Mourinho nei suoi pensieri. “Sognavo di essere allenato da lui sin da quando avevo 11 anni, prima di arrivare il mister mi aveva scritto di aspettarmi un’accoglienza speciale. Così è stato”.

Un ultimo sguardo indietro, prima di guardare in avanti

Ora Lukaku pensa solo alla Roma, è ambizioso e sogna trofei con la squadra giallorossa, anche se è stato a un passo dal vestire la maglia della Juventus, non lo ammetterà mai quanto è stato vicino, in realtà a tanto così.

A proposito di telefonate, pochi giorni prima di dire di sì alla Roma, Lukaku avrebbe provato per un’ultima volta a contattare Allegri. Max lo avrebbe preso potrebbe aver addossato le colpe a Giuntoli che, alla fine, non ha affondato la lama, un comportamento potrebbe acuire ancora di più le tensioni interne bianconere, chissà. Di certo è stata la causa principale per cui adesso Romelus (così come lo hanno battezzato i romanisti) vede solo giallorosso.