Luis Enrique taglia tutti: costretto anche lui a lasciare il PSG | Addio dopo 6 anni

Dopo Marco Verratti, un altro giocatore della vecchia guardia saluta ufficialmente il Parco dei Principi.

Il Paris Saint-Germain ha decisamente cambiato pelle quest’estate, chiudendo un ciclo importante in terra nazionale con la speranza di aprirne uno anche in campo europeo. L’inizio di campionato è stato tutt’altro che semplice: due sole vittorie nelle prime cinque partite. Ecco perché inaugurare al meglio il girone di Champions League era fondamentale, soprattutto all’interno di un girone così complesso ed equilibrato, almeno sulla carta.

«Tutti dicono che dobbiamo vincere ogni partita», ha dichiarato Luis Enrique di pressioni ai microfoni dell’emittente americana CBS. Del resto, nonostante gli addii Lionel Messi e Neymar, sono arrivati giocatori del calibro di Dembélé e Kolo Muani. Non esattamente dello stesso livello, ma più giovani, più “malleabili” e soprattutto francesi, che non guasta per un club che non viene visto come un punto d’arrivo, a causa della scarsa competitività della Ligue 1.

Il processo di cambiamento è iniziato da appena due mesi, ci vorrà tempo prima di raccogliere i frutti del lavoro dell’ex commissario tecnico della Spagna. Solo pochi giorni fa, prima del calcio d’inizio della gara contro il Nizza, il Parco dei Principi ha detto addio ad un’altra bandiera, Marco Verratti.

Il centrocampista italiano ha accettato l’offerta dell’Al Arabi, una squadra qatariota, dove giocherà per i prossimi tre anni.

Un altro

Il 30enne azzurro non è l’unico giocatore del PSG che si trasferirà in Qatar, perché Julian Draxler ha deciso di intraprendere lo stesso percorso. Cambia la squadra di destinazione (Al-Ahli) e la cifra del trasferimento: 20 milioni di euro contro i 50 dell’ex Pescara.

L’ufficialità è arrivata nella giornata di lunedì, dopo aver effettuato le visite mediche. Il tedesco non è mai riuscito ad imporsi in Francia e ormai da più di un anno non rientrava più nei piani della dirigenza parigina, che nella passata stagione aveva deciso di spedirlo in prestito al Benfica (dove ha giocato poco).

L’indagine

Nel giro di poche settimane, i campioni di Francia hanno incassato un totale di 85 milioni di euro per trasferimenti di giocatori in Qatar. Il primo di tutti è stato Abdou Diallo, che giocherà insieme a Verratti all’Al-Arabi.

Una cifra che ha portato l’UEFA ad aprire un’indagine a riguardo, secondo quanto riportato da L’Equipe. Il Paris Saint-Germain, infatti, è di fatto di proprietà dello stato qatariota, motivo per cui c’è il sospetto che questi trasferimenti potrebbero non essere dettati da motivi puramente calcistici.