Luis Enrique non ha un minuto di pace: richiesta ufficiale di cessione | Vuole lasciare il PSG

Il giocatore vorrebbe rescindere il proprio contratto per avere maggiore possibilità di trovare una squadra sul mercato.

Mbappé è tornato, viva Mbappé! Gli occhi di tutti i tifosi del Paris Saint-Germain erano per la propria stella, tornata in campo dopo essere stato reintegrato in gruppo a partire da lunedì scorso. Il suo sembrava il ritorno perfetto: entra nel secondo tempo per risolvere la partita, si guadagna e trasforma il rigore del vantaggio. Il gol nel finale di Aboukhalal, però, ha rovinato i piani del campione del mondo.

E così, dopo due giornate di campionato, il Paris Saint-Germain non è ancora riuscito a trovare i tre punti. Un altro pareggio, con dinamiche molto simili a quelle della gara contro il Lorient. La costruzione della manovra funziona, la squadra domina e setta il pace, ma i problemi arrivano in fase di rifinitura.

Rispetto alla prima giornata e anche al primo tempo, Luis Enrique trova nella ripresa quello che dovrebbe essere il tridente titolare, Mbappé-Ramos-Dembélé. Il miglioramento è evidente, ma non abbastanza per chiudere i giochi.

Un inizio in salita per Luis Enrique, che rischia di complicarsi ulteriormente nelle settimane a venire. Nelle prossime giornate di campionato, il PSG dovrà affrontare quattro impegni ad alto coefficiente di difficoltà: Lens, @Lione, Nizza, Marsiglia.

Richiesta di cessione

I parigini hanno decisamente cambiato pelle rispetto agli anni scorsi, dunque un periodo di adattamento, soprattutto avendo in panchina un allenatore così esigente, è normale. Ma il mercato non è concluso qui, sia in entrata che in uscita.

Georginio Wijnaldum è uno di quei giocatori che non rientra nel nuovo progetto tecnico, anche se per adesso è stato reintegrato in rosa dopo le cessioni di Paredes e Renato Sanches alla Roma. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il centrocampista olandese ha proposto la rescissione del contratto ai vertici del club, una mossa che gli consentirebbe di avere maggiore facilità nel trovare una nuova squadra. La risposta è stata, però, negativa: il PSG ha intenzione di monetizzare dalla sua cessione e valuta il giocatore 6 milioni di euro.

Momento no

Esattamente un anno fa gli esami strumentali avevano rivelato la frattura della tibia, a seguito di un contrasto con Afena-Gyan in allenamento. Wijnaldum era giunto a Roma soltanto da due settimane.

L’infortunio ha inciso sul suo rendimento e sulla stagione dei giallorossi, oltre a rappresentare uno dei motivi del mancato riscatto da parte di Tiago Pinto. Adesso l’ex Liverpool vorrebbe tornare a giocare a pieno regime, anche per guadagnarsi un posto tra i convocati dell’Olanda per i prossimi Europei.