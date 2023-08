Luis Alberto e il tradimento del millennio: Lotito non può crederci | Trattativa segretissima

Proprio ora che Lotito si era destato dal torpore del mercato della Lazio e fatto pace con Sarri, scoppia il caso Luis Alberto.

L’allarme rientrato per Ciro Immobile, che a quanto pare ha gentilmente declinato l’ipotesi di volare nella nuova Mecca del calcio, quell’Arabia che l’ha cercato insistentemente e voleva prenderlo come fatto con Milinkovic-Savic, ma soprattutto la pace pubblica tra Lotito e Sarri dopo il gelo dovuto in gran parte all’immobilismo del mercato biancoceleste, sembrava aver riportato tutto alla normalità.

La cartina di tornasole di un rinnovato entusiasmo misto alla concretezza di alcune trattative in ballo per rafforzare una Lazio che quest’anno tornerà a disputare la Champions League, erano proprio quelle faccende in cui è affaccendato il club capitolino, scatenato finalmente sul mercato.

Grande accelerata per il giapponese Daichi Kamada, prenotato da Maldini prima del licenziamento da parte del Milan. Sarà l’ormai ex Eintracht a occupare la casella dell’extracomunitario biancoceleste. E ancora.

In arrivo Gustav Tang Isaksen, attaccante classe 2001 del Midtjylland, che a Sarri piace moltissimo. Sempre viva la pista di Karlsson dell’AZ, solo belle notizie per il popolo biancoceleste. Almeno fino a una grana scoppiato all’improvviso.

Un forte mal di pancia

Come un fulmine a ciel sereno, anche se qualche nuvola si era già addensata dopo lo sfogo sui social, Luis Alberto abbandona il centro sportivo laziale, senza nemmeno seguire la squadra in Inghilterra per il test match di Birmingham contro l’Aston Villa. Il forte mal di pancia dello spagnolo è figlio di un rinnovo che sembrava fatto, ma non è stato ancora formalizzato, un’attesa che ha fatto innervosire non poco Luis Alberto.

Come se non bastasse, secondo il Corsport, ci sarebbe pure presunto premio non riconosciuto dal presidente biancoceleste da circa 140 mila euro a far spazientire il fantasista spagnolo.

La presa di posizione

Ovviamente Claudio Lotito non l’avrebbe presa per niente bene: il presidente dei capitolini avrebbe minacciato decisioni clamorose e provvedimenti punitivi, sempre secondo il quotidiano romano. Dall’altra parte ci ha pensato l’agenzia You First, che cura gli interessi di Luis Alberto, a dare una versione dei fatti.

“Non permetteremo che si facciano speculazioni – si legge in uno stralcio di un comunicato pubblicato da Sky Sport – abbiamo rivelato sin dall’inizio di un’offerta formale da parte di un club arabo che quadruplicava il suo contratto, ma il giocatore ha detto no”. Ecco il punto nodale della situazione: “Per vari motivi a noi sconosciuti, l’accordo definitivo con le condizioni rigorosamente concordate ad oggi, non è mai arrivato”. Qui l’inquietudine di Luis Alberto. Un caso da risolvere in fretta.