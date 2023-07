Luis Alberto e il messaggino WhatsApp: tradimento in Serie A | Danno gigantesco alla Lazio

Lo sfogo social per un rinnovo che tarda ad arrivare e una voce che sa di tradimento. Ora, il futuro è in bilico.

Sembrava tutto fatto per il rinnovo con la Lazio di Luis Alberto, già da diverse settimane. Mentre l’altra stella del firmamento biancoceleste, Milinkovic-Savic, lasciava Roma per volare in Arabia Saudita, i tifosi biancocelesti potevano così consolarsi con il rinnovo dell’altro centrocampista che ha fatto la storia recente del club.

Tutto bene, quindi, nonostante un mercato che andava a rilento e che tardava a portare a Roma il sostituto di Milinkovic. Eppure, un’uscita social dello spagnolo, arrivata nelle scorse ore, ha fatto cadere il gelo tra i tifosi biancocelesti.

Questo il contenuto del messaggio di Luis Alberto: “C’è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù”. Una frase pubblicata dal 30enne fantasista nelle sue storie Instagram. Immediato e logico il collegamento che in tanti, quasi tutti, hanno fatto con la vicenda relativa al prolungamento con i capitolini. Un tema che rischia di diventare scottante in un momento non facile per la Lazio.

Non a caso, poi, la frase di Luis Alberto è arrivata proprio nelle ore in cui veniva ufficializzato il rinnovo per un’altra stagione dell’altro spagnolo della Lazio, Pedro. Ora, toccherà al Presidente Lotito gestire la situazione ed evitare tormentoni, dando seguito all’accordo verbale con il dieci biancoceleste per il prolungamento fino al 2027 (e nuovo ingaggio a toccare quota 4 mln) che appariva scontato.

Luis Alberto, conferma scontata?

E, se dietro a quel messaggio non ci fosse stato soltanto un malcontento parziale per il rinnovo non ancora firmato? Luis Alberto, soprattutto dopo l’addio di Milinkovic, sarà un elemento fondamentale della rosa laziale del prossimo anno che si troverà ad affrontare anche la Champions League.

Al momento, quindi, sembra assai improbabile una sua cessione o che la Lazio possa rinunciare alla sua stella. Maurizio Sarri sicuramente non lo accetterebbe e farebbe il diavolo a quattro se dovesse partire anche l’altro punto di riferimento della squadra.

Luis Alberto, il messaggino che spaventa i tifosi laziali

Un retroscena delle ultime ore, però, potrebbe turbare ulteriormente i sogni dei tifosi della Lazio. Dopo la sua uscita sui social, infatti, pare che ci sia stato un contatto tra Luis Alberto e il suo ex allenatore, attuale tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi. Un messaggino su Whatsapp per sondare l’opportunità di trasferirsi a Milano.

Inzaghi ed il suo 3-5-2 sarebbero perfetti per il gioco e le qualità di Luis Alberto che vedrebbe di buon occhio e come un upgrade il passaggio all’Inter. Per costi, cartellino e ingaggio, al momento l’operazione appare assai improbabile, ma le strade del mercato sono davvero infinite.