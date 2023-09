Lotito fa la magia: clausola inserita nel contratto di Kamada | Ecco cosa può succedere

Il centrocampista giapponese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, ma i biancocelesti hanno un asso nella manica.

Sorpresa delle sorprese, la prima vittoria è arrivata sul campo più difficile della Serie A. Dopo due sconfitte contro avversari di caratura inferiore, Lecce e Genoa, la Lazio conquista i primi tre punti del suo campionato contro il Napoli, espugnando per la seconda volta in questo 2023 il Maradona.

Rispetto a marzo, però, la partita ha avuto un andamento decisamente diverso. I biancocelesti sono apparsi più in palla, più compatti e – ad esclusione dei primi venti minuti – più pericolosi in fase di preposizione.

Dopo il gol del nuovo vantaggio, per ben due volte hanno segnato il gol dell’1-3 ed altrettante volte il VAR ha annullato. In generale, nel secondo tempo la squadra di Sarri ha preso il sopravvento dal punto di vista tattico e fisico.

Uno dei migliori in campo della partita è stato il match winner, Daichi Kamada. Promesso sposo del Milan per settimane, il trasferimento del giapponese in rossonero è saltato a causa del cambio di dirigenza. Lotito ha ringraziato ed ha potuto regalare al suo allenatore un’aggiunta di grande qualità in vista anche della Champions League.

Retroscena

Il centrocampista è arrivato a parametro zero, dopo essersi svincolato dall’Eintrach Francoforte. La trattativa con la Lazio ha subito una brusca frenata a luglio, per poi riprendere agli inizi di agosto. Il motivo principale dell’intoppo era legato al mancato accordo sulla durata del contratto.

Alla fine Kamada ha firmato un annuale fino al 30 giugno 2024, ma il Corriere dello Sport ha svelato un retroscena a riguardo. All’interno del contratto, infatti, è presente una clausola che prevede la possibilità di un rinnovo biennale. Quest’opzione può essere fatta scattare unilateralmente sia dalla Lazio che dal giocatore. Dunque, nonostante l’accordo in teoria scada tra nove mesi, in realtà le due parti intendono restare insieme a lungo.

Sosta

Espugnata Napoli, il prossimo impegno sarà contro la Juventus all’Allianz Stadium, dove lo scorso anno la Lazio ha rimediato la sua sconfitta peggiore. L’appuntamento è in programma domenica 16 settembre, ore 15. Prima, però, la pausa per le nazionali.

In totale sono nove i convocati laziali, tra cui figurano i cinque che Luciano Spalletti ha chiamato per il raduno a Coverciano, in vista del doppio impegno contro Macedonia del Nord e Ucraina. La lista: Hysaj (Albania), Kamada (Giappone), Marusic (Montenegro), Gonzalez (Paraguay), Casale, Immobile, Provedel, Romagnoli e Zaccagni (Italia).