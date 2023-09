Locatelli si sacrifica: tristezza a Torino e addio a fine anno | Destinazione top club

I fischi dello Stadium si sono trasformati in applausi, ma il futuro di Locatelli è sempre più lontano da Torino. Si muovono le big.

Un successo importante, che fa rima con pesante. Il rientro dopo la sosta per gli impegni della Nazionale restituisce una Juve che scaccia i fantasmi di una presunta uscita di scena della famiglia Agnelli, le polemiche figlie della positività di Pogba, battendo 3-1 la Lazio e tornando a vincere allo Stadium.

Una prestazione solida, concreta, di alto livello dal punto di vista tecnico-caratteriale, come ha detto Max Allegri a fine gara. Alla fine la differenza l’hanno fatta un Vlahovic elevato al quadrato e un Chiesa tornato sempre più ai suoi livelli.

Dieci punti in quattro partite di campionato, un percorso quasi netto. Ma non ditelo all’allenatore bianconero. “Piedi per terra e restiamo agganciati a uno dei quattro posti – taglia corto Max Allegri – sarà comunque difficile: Inter, Napoli e Milan sono al di sopra di tutti, nel mirino abbiamo 76 punti, che dovrebbero essere sufficienti”.

Giuntoli dice tutto sui casi Pogba e Bonucci

Intanto Giuntoli fa da parafulmine e risponde così al calciomercato e alle domande spinose: “Quella di Pogba è una situazione spiacevole, ma noi siamo molto fiduciosi e sereni. Aspettiamo gli esiti finali e, poi, decideremo insieme all’agente del calciatore il da farsi”.

Calma (chissà quanto apparente) anche sull’altra questione extra-calcistica, quella riguardante Leo Bonucci, deciso ad adire per le vie legali sulle questioni legata alla burrascosa fine dell’esperienza a Torino: “Non mi piace parlare al di fuori delle sedi opportune di certe cose – dice Giuntoli – non commentiamo gli altri: siamo convinti di aver rispettato tutti i nostri tesserati e, soprattutto, le regole”. Ma c’è un’altra questione di dominio pubblico.

Calciomercato, la Juve e la situazione Locatelli

I fischi che si erano uditi durante Juventus-Bologna nei confronti di Locatelli, si sono trasformati in applausi durante Juventus-Lazio: l’Azzurro ha contributo anche con un assist al 3-1 alla Lazio, disputando un’ottima partita, elogiato anche da Max Allegri a fine gara. “Locatelli era rimasto fuori le ultime volte – spiega l’allenatore della Juventus – la convocazione e la bella partita contro l’Ucraina lo hanno sicuramente caricato. Ha fatto una bella partita come Miretti”.

Ma potrebbe essere proprio il centrocampista lecchese l’uomo da sacrificare sull’altare del calciomercato, visto il prezzo elevato del suo cartellino e anche grazie alla sua giovane età, visto che resta pur sempre un classe 1998. Anche perché sul campione d’Europa 2021 si sono fiondate delle big di Premier.