Lo volete? Il Barcellona lo manda in prestito al Milan: ecco il difensore che stavi cercando

I rossoneri hanno problemi in difesa e cercano un rinforzo per gennaio. Ecco che, in tal senso, i blaugrana potrebbero venire in soccorso del Milan.

Il Milan che, dopo la sosta, ha subito tre sconfitte in quattro partite, perso il primo ed il secondo posto in campionato e complicato ancor di più il suo cammino in Europa, è una squadra che ha scoperto di avere diversi problemi. Problemi fisici, problemi di gioco, problemi di identità e problemi di profondità della rosa.

Un mercato che sembrava essere stato preciso, completo, forse il migliore della Serie A, ora si sta rivelando un po’ anche il limite di questa squadra in difficoltà. Complice anche gli infortuni, i tanti problemi muscolari occorsi ai calciatori del Milan nelle ultime settimane, Pioli ha avuto difficoltà in tutti i reparti, sia come uomini che come soluzioni.

In attacco manca un vice Giroud e, Pulisic a parte, tutte le giocate continuano a passare dalla voglia e la vena di Rafael Leao. Il Milan non segna più e questa sterilità offensiva sta diventando davvero qualcosa di preoccupante. Dal centrocampo è arrivato, in tutta la stagione fin qui, soltanto il gol di Loftus-Cheek a Cagliari e questo è un altro problema serio.

Nonostante la poca incisività in zona realizzativa, però, i problemi principali sembrano arrivare dal reparto arretrato. Theo Hernandez sta vivendo una stagione difficile, tra problemi fisici, partite sottotono e i troppi cartellini gialli, e non ha un’alternativa in quel ruolo. Al centro, invece, gli infortuni gravi di Caldara, Pellegrino e Kalulu, riducono drasticamente le opzioni per l’allenatore.

Milan, lavori in corso per gennaio

Al momento, infatti, Pioli ha a disposizione i soli Tomori e Thiaw, con Kjaer che non è più quello di due anni fa, non dà le giuste garanzie fisiche ed atletiche ed è spesso ai box, anche lui, per problemi muscolari. Due centrali e mezzo, praticamente, da qui fino a gennaio inoltrato con, almeno fino a fine anno, la media di una partita ogni tre giorni.

L’emergenza è piena e la società si sta muovendo per rinforzare, nella sessione invernale di calciomercato, la terza linea a disposizione di Pioli. A sinistra, come vice Theo, sembra molto vicino l’arrivo del terzino, classe 2000, del Betis Siviglia, Juan Miranda. Poi, però, al netto di questa trattativa, servirà anche almeno un centrale.

Milan, ecco l’idea per la difesa

Un’idea potrebbe portare al 28enne francese, Clement Lenglet. Il centrale, ancora di proprietà del Barcellona, ma attualmente in prestito all’Aston Villa, fino a questo momento, ha avuto pochissimo spazio a Birmingham. Soltanto 270′ giocati e tutti in Conference League. Nessun minuto e nessuna apparizione, invece, in Premier League.

Il Barcellona, con il prestito gratuito all’Aston Villa, sperava che il calciatore potesse rivalutarsi per poterlo, magari, rivendere in estate al miglior acquirente. Così, però, Lenglet rischia di essere ulteriormente svalutato. Ecco che potrebbe spuntare l’idea Milan, con il prestito gratuito già a gennaio. Il francese, già in estate, era stato accostato al club rossonero che potrebbe pensarci seriamente nelle prossime settimane.