Lo voglio per il centrocampo: Allegri non si nasconde più | Scelto il sostituto di Pogba

Il pari di Genova nell’ultimo turno di campionato ha riacceso la spia della coperta troppo corta. Allegri non si nasconde più.

Lo stavano aspettando tutti il gol di una punta della Juventus, aggrappata alle reti di Gatti e simili nella ricorsa all’Inter. È arrivato, anche se solo su rigore, ma ha portato un punto dal sapore di brodino, neanche poi tanto saporito.

Il rigore di Chiesa ha interrotto un digiuno personale per l’Azzurro che durava da quasi tre mesi in campionato, dalla sfida con il Sassuolo, neanche quella vinta, addirittura persa. Ma il pari firmato da Gudmundsson lascia la gioia bianconera strozzata in gola per il risultato.

L’1-1 del Ferraris è il secondo vero passo falso stagionale dopo lo scivolone in casa del Sassuolo. A questa Juve continuano a mancare i gol di Vlahovic: ne ha segnati uno solo (all’Inter) ormai da tre mesi a questa parte: un episodio isolato più che una svolta.

Ma i problemi visti a Genova riaccendono la spia dell’alert per un gioca che non convince, per gli attaccanti che segnano col contagocce, per un centrocampo che ha un dannato bisogno di nuova linfa, perché la coperta è davvero corta.

Kalvin Phillips-Juve: la situazione

Le squalifiche di Pogba e di Fagioli si fanno risentire, per la Juventus è tempo di intensificare le trattative per l’arrivo di uno, se non due, centrocampisti, quasi un obbligo se si vuole restare in scia a un’Inter che avrà anche la Champions, ma di giocatori non ne mancano di certo.

Così Giuntoli affretta i tempi per il prestito di Kalvin Phillips, un esubero per Guardiola e il suo Manchester City, una necessità per i bianconeri. La trattativa è a buon punto, ma bisogna sbrigarsi, anche perché il centrocampista piace anche in Premier League.

Il ritorno di fiamma

In questi giorni di calciomercato che fanno da apripista all’apertura della sessione invernale, però, è tornato in auge il nome di Emile Højbjerg. obiettivo concreto della Juventus per gennaio. Nei giorni scorsi sono andati in scena nuovi contatti tra l’agente del danese e Cristiano Giuntoli.

Il profilo è da Juventus: può giocare come centrocampista centrale, ma anche da laterale di destra. Forte fisicamente, un ottimo recupera palloni, ma le sue proprietà di palleggio non sono per niente male. Dotato di buona personalità, risulta spesso essere tra i giocatori con il più alto numero di passaggi in gara, ed è tecnicamente dotato di dribbling e di precisione nei calci di punizione. Per il momento il Tottenham non ha ancora aperto alla cessione in prestito. La Juventus un altro tentativo vuole farlo.