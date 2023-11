Lo voglio con me: Luis Enrique terrorizza la Serie A | Offerta da 80 milioni

Il Paris Saint Germain dà l’assalto a un big della Serie A: è il desiderio numero uno di Luis Enrique. Offerta da 80 milioni di euro.

Non è quello dell’anno scorso, lo si era capito da una campagna acquisti votata alla rivoluzione: via Messi e via Neymar, via Verratti e via Sergio Ramos, solo gli esempi più eclatanti dei partenti. Ci poteva essere anche Kylian Mbappé, ma questa è una storia tutta da scrivere.

La certezza è che l’1 gennaio 2024, il Principe di Bondy può trovare un pre-accordo con chi vuole: potrebbe restare a Parigi anche se ad oggi non c’è stato nessun sentore, potrebbe giocare finalmente a Madrid, sponda Real, oppure volare in Premier dove il Liverpool è pronto a fargli i ponti d’oro, attendendolo a braccia aperte. Si vedrà.

Sta di fatto che il PSG di Luis Enrique è una squadra strana, deve ancora staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League dopo la sconfitta di Milano contro i rossoneri di Pioli, in compenso è molto competitiva in Ligue 1, a differenza della passata stagione, almeno di questi periodi.

Un PSG come forte anche se meno della passata stagione, almeno a figurine. Anche perché sembra che con Lucho (così lo hanno soprannominato ai tempi della Roma) si voglia costruire un ciclo. Un ciclo appena cominciato.

Occhi puntati sulla Serie A

Il campionato italiano viene seguito da molti all’estero, soprattutto da Luis Enrique. Già questa estate, quando si pensava a una cessione di Kylian Mbappé, i parigini erano tentati da Dusan Vlahovic.

Le cose sembrano molto cambiate rispetto a questa estate. Vlahovic è infortunato e, più in generale, non sembra più l’oggetto del desiderio del Paris Saint Germain. Che in compenso ha volto il suo sguardo più in là: dalla Torino bianconera alla Milano rossonera.

Diavolo, che offerta!

Secondo Footmercato, il club parigino sarebbe tornato alla carica per un’antica fiamma, Theo Hernandez. Perché? Perché l’idea di Luis Henrique è quella di comporre la coppia con il fratello Lucas, per alternarli sulla sinistra.

Coincidenza, l’offerta francese arriva proprio nel periodo in cui Furlani aveva posto dei dubbi sulla continuazione dei big nel Milan. “Competitività sì, ma non competitività ad ogni costo – ha detto nei giorni scorsi l’amministratore delegato rossonero – siamo competitivi e attenti sui costi. La cessione di Tonali indica la strategia di voler cedere ogni anno un big per poi fare mercato. I big rimarranno? Non lo so, vediamo“. Ecco, appunto.