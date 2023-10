Lo vogliamo per gennaio: il Frosinone bussa ancora in casa Juve | Prestito secco

Il club ciociaro continua a guardare in casa bianconera per continuare a rinforzare la squadra in vista anche di gennaio.

Sono passati meno di due mesi dall’inizio della stagione e del campionato di Serie A e, quindi, probabilmente è un po’ troppo presto per emettere sentenze e sparare giudizi più o meno definitivi. Di certo, però, un primo parziale bilancio si può anche fare.

Proprio in quest’ottica si può per esempio parlar bene della realtà Frosinone. Una società sana e con i conti in ordine, con uno Stadio di proprietà e valori sani ed educativi all’interno del proprio centro sportivo. Sul finire della scorsa Primavera il club ciociaro era tornato in Serie A, ottenendo la sua terza promozione della storia.

Promozioni a cui però in passato sono sempre seguite retrocessioni immediate. Il Frosinone, nella sua storia calcistica, non è mai riuscito a salvarsi e restare in Serie A per due stagioni consecutive. Ora, l’obiettivo principale è ovviamente riscrivere la storia ed ottenere finalmente la tanto agognata prima salvezza nella massima serie.

L’inizio di stagione, da questo punto di vista, sembra promettere bene. Il Frosinone può essere considerata senza di dubbio la vera sorpresa di questo primo scorcio stagionale ed il settimo posto attuale, in coabitazione con Monza e Lecce, unito ai dodici punti conquistati, fa ben sperare per il futuro.

Frosinone, ecco i segreti dell’ottimo avvio

Non solo punti e risultati importanti, però, Eusebio Di Francesco, allenatore in cerca di riscatto e rilancio, ha già dato un’identità ben precisa alla propria squadra che cerca di giocarsi le sue chance in tutti i match e non specula mai troppo sull’avversario. Il merito di questa piccola grande realtà, però, è anche di società, dirigenza e di un mercato fatto con pochi soldi e tante idee.

Un mercato che ha portato diversi prestiti da squadre importanti. Reinier dal Real Madrid, Ibrahimovic dal Bayern Monaco, Cheddira dal Napoli, ma soprattutto Kaio Jorge, Barrenechea e Matias Soulé dalla Juventus. I rapporti con il club bianconero sono ovviamente ottimi e a gennaio potrebbe arrivare un altro rinforzo proprio direttamente dalla Torino bianconera.

Frosinone, interesse concreto per un altro giovanissimo

Questo almeno secondo quanto sostiene e dichiara Guido Angelozzi, direttore dell’area operativa del Frosinone che ha parlato dell’interesse ciociaro per Dean Huijsen, difensore olandese classe 2005 di proprietà della Juventus.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttosport, Angelozzi ha confermato l’interesse verso il centrale bianconero con queste parole: “Già la scorsa estate ne avevamo parlato con la Juve, era un nostro obiettivo. Vedremo se ci sarà l’opportunità di portarlo da noi nel corso della finestra di gennaio”.