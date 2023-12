Lo vogliamo a parametro zero: dal Bayern Monaco… alla Juve! La trattativa è partita nel silenzio

Giuntoli potrebbe mettere a segno un colpo a sorpresa di mercato per la Juventus, nell’imminente sessione di gennaio.

Nella settimana che porta all’importantissima sfida dello Stadium contro il Napoli, una diretta concorrente per uno dei quattro posto che tanto reclama Max Allegri, tante novità in casa Juve. Occhi puntati sul mercato ma non solo.

Sarà Orsato di Schio a dirigere il big match della quindicesima giornata di Serie A, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti, il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Marcenaro. Di Paolo e Paganessi al VAR.

Ma sono le notizie di calciomercato a catalizzare l’attenzione dei tifosi bianconeri, e non solo perché bisogna tappare quei due buchi lasciati da Pogba e Fagioli. Giuntoli sta lavorando a tutto tondo. E secondo quanto rivelato da Tuttosport, stare valutando la possibilità di anticipare un acquisto di mercato previsto per giugno.

La Juve ha per le mani Vasilijie Adzic, centrocampista montenegrino classe 2006 del Buducnost. L’idea è quella di acquistarlo a gennaio per poi lasciarlo in prestito proprio al Podgorica, evitando così l’inserimento di altri top club interessati: vedi Manchester City, leggasi Barcellona. Ma il colpo a sorpresa sarebbe un altro.

L’eco dalla Germania che non ti aspetti

Dalla Germania l’eco di un rumors alquanto rumoroso, perché tira in ballo uno dei centrocampisti moderni più iconici della storia tedesca: Thomas Muller! È stata la Bild ad assicurare che la Signora bianconera è uno dei club in corsa per prendere il campione del mondo a Rio 2014.

Prodotto del vivaio del Bayern Monaco, si è segnalato sin da giovane come uno dei migliori talenti del calcio mondiale, imponendosi nella stagione 2009-2010, in cui centrò con i compagni il double campionato-Coppa di Germania e giocò la finale della UEFA Champions League. Nella stagione 2012-2013 realizzò 23 gol e chiuse l’annata con uno storico “treble”. Ci vorrebbe un libro per elencare tutti i suoi (ripetuti) successi, e non è detto che qualcuno non lo faccia.

Il perché di Thomas Muller

Ma perché tutto questo clamore attorno a una bandiera del Bayern Monaco, che da 15 anni è lì? Le motivazioni sono due. La prima, pragmatica, è che il centrocampista offensivo (adattabile anche in attacco) va in scadenza il 30 giugno 2024 e non ci sono i sentori ad oggi che spingono verso un rinnovo. Non solo.

Tuchel non è che utilizzi molto, così il 35enne (compiuti a settembre) di Weilheim in Oberbayern potrebbe decidersi di regalarsi l’ultimo contratto importante della sua leggendaria carriera. Sempre secondo la Bild ci sarebbero anche Inter, Milan e Manchester United.