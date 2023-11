Lo prendono a gennaio: Thiago Pinto ha chiuso l’operazione | Arriva subito a Trigoria

Una coperta troppo corta per Mourinho. Thiago Pinto corre ai ripari e prova a chiudere l’operazione per una new entry.

Lo scialbo pari nel derby contro la Lazio ha permesso comunque alla Roma di passare una sosta senza infamia e senza lode. A Trigoria si continua a lavorare a ranghi ridotti, sia senza nazionale sia senza gli infortunati.

Mou lavora alacremente per la sfida contro l’Udinese di Cioffi al rientro dopo la sosta, una partita da non prendere affatto sotto gamba, pensando magari a prendere il pass di Europa League, per due ordini di motivi.

La Roma ha dimostrato ampiamente di non potersi permettere cali di concentrazione, vedi il pari all’esordio contro la Salernitana, vedi la sconfitta di Verona e di Genoa. L’Udinese di Cioffi poi, con il cambio di allenatore, si è subito scossa, pareggiando contro la mina vagante Monza, ma soprattutto andando a vincere di rigore ma meritatamente al Meazza contro il Milan.

Ma mentre Mourinho con il materiale a disposizione, se spera di non avere altre brutte news dai nazionali, col pericolo contagio del Virus UEFA e FIFA dietro l’angolo, la dirigenza deve per forza muoversi per il mercato. La situazione è talmente evidente che Tiago Pinto non deve far altro che intensificare le trattative in ballo per tappa i buchi di questa Roma.

Spinazzola verso la partenza

In casa Roma, una delle tante situazioni da sistemare è quella relativa al futuro di Leonardo Spinazzola. Un futuro prossimo visto il contratto in scadenza dell’esterno giallorosso, che potrebbe partire a giugno per far cassa, oppure ceduto a gennaio in modo tale da essere subito rimpiazzato.

Spina ha mercato, come evidenzia il Corsport. All’entourage dell’ex Atalanta sono già pervenute offerte da parte di alcune società di Serie A e dall’Arabia Saudita, anche se il giocatore ha manifestato la priorità Roma, partendo però dal presupposto che gli accordi di fanno in due.

Calciomercato Roma, a caccia di un difensore

Vero è che a breve dovrebbe, condizionale quanto mai d’obbligo tornare a disposizione Kumbulla, ma il reparto difensivo è in perenne affanno e lo sarà ancora di più a gennaio, per due motivi. Il primo è che l’ivoriano Ndicka parteciperà alla Coppa d’Africa e non sarà a disposizione per un tot di partite.

L’altro è mistero che avvolge Smalling, i suoi problemi al tendine sono talmente da monitorare, che non si ha una data certa di rientro. Per questo Tiago Pinto sta accelerando al mercato. Priorità a Eric Dier del Tottenham che ha già lavorato con lo Special One ai tempi proprio degli Spurs, le alternative non mancano: dal polacco Jakub Kiwior dell’Arsenal (trattativa complessa) al francese Malang Sarr del Chelsea (più fattibile ma meno interessante), meglio il suo compagno di squadra Trevoh Chalobah, sierraleonese naturalizzato inglese.