Lo hanno visto a Torino: trasferimento clamoroso | Lascia la Premier per la Juve

Il procuratore del centrocampista è stato a Torino per parlare con Giuntoli delle possibilità di un trasferimento in bianconero.

Una vittoria di misura, ma necessaria. La Juventus riparte dopo la tremenda sconfitta contro il Sassuolo, in cui ha tentato – riuscendovi – di segnarsi in tutti i modi. Lo fa tra le mura di casa, contro il Lecce, grazie al tap-in di Arkadiusz Milk, al suo primo centro stagionale.

I bianconeri non hanno messo in campo la qualità vista contro la Lazio, ma la determinazione, quella sì. Una prestazione sulla falsariga di quelle che hanno caratterizzato la mini-rimonta dello scorso anno a cavallo tra ottobre e l’inizio di gennaio, nella quale non è stato concesso nulla all’avversario (0.07 xG) e dove il valore delle individualità, col passare dei minuti, ha fatto la differenza.

Dopo aver ridotto le distanze dall’Inter, caduta anch’essa contro i neroverdi capitanati da Berardi, gli uomini di Allegri non saranno chiamati a cercare la continuità, ma a conquistarla su uno dei campi più difficili di A, il Gewiss Stadium. Juventus e Atalanta sono divise da un solo punto e, a causa della crisi delle due romane, potrebbe diventare il duello principale per un posto in Champions League.

Buone notizie per Allegri, che ha recuperato dal problema alla schiena e che punta a tornare nello stadio con cui ha un conto in sospeso, dopo gli episodi spiacevoli dello scorso anno. Non ci sarà, invece, Moise Kean, ancora alle prese con il problema alla tibia.

Nuovo obiettivo?

Un altro giocatore che sicuramente non sarà tra i convocati, come ormai sappiamo, è Paul Pogba. Il 5 ottobre sono in programma le controanalisi, che in caso di confermata positività potrebbero portare ad una rescissione contrattuale, secondo i maggiori organi di stampa.

La Juventus potrebbe così ritrovarsi a gennaio sul mercato per acquistare un nuovo centrocampista che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham.

Contatti

Con l’arrivo di Postecoglou in panchina, il classe 1995 non è più ritenuto un titolare. Dopo aver disputato tre stagioni da intoccabile del centrocampo, il danese per adesso ha collezionato soltanto 78 minuti nelle sette partite disputate fin qui dagli Spurs.

Ecco perché negli ultimi giorni il suo entourage sta sondando il terreno per trovargli una nuova dimora, e Torino sarebbe tra le destinazioni preferite. Il suo procuratore nella giornata di ieri ha incontrato Giuntoli per comprendere le intenzioni della Juventus, che pur dimostrando interesse per Hojbjerg non è intenzionata a investire la cifra di 30 milioni richiesta dal Tottenham. Resta un’opzione.