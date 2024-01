“Lo ha fatto Giuntoli”: soffiata dallo spogliatoio Juve | Il calciatore non ha problemi ad ammetterlo

Tutti ad aspettare il colpo a effetto di un Cristiano Giuntoli, che finora si è dovuto districare tra esuberi, cessioni e mercato sostenibile.

È arrivato a miracol mostrare. Un po’ come ha fatto a Napoli, dove è riuscito a mettere a disposizione di Luciano Spalletti, un gruppo capace di stravincere un campionato, di fatto a gennaio, prima di lasciare il Golfo, proprio come l’attuale commissario tecnico della Nazionale.

È arrivato un po’ ritardo e finora non ha potuto fare un granché il diretto sportivo della Juventus. Ha dovuto convivere con una maxi rosa bianconera, tanti esuberi e rientri da prestiti da piazzare, cercando di trattanere alcuni della Next Gen, i più forti.

Non ha fatto ancora nessun acquisto, anche perché la Juventus ha preso soltanto Weah questa estate, al netto di un Cambiaso tornato dalla cessione a titolo temporaneo dal Bologna, per restare alle dipendenze di Max Allegri.

Stando alle parole ufficiali di Allegri, ci sarà soltanto un movimento in questo mercato, anche se la cessione di Dragusin dal Genoa al Tottenham Hotspurs vale cinque milioni per la Signora. Una Signora con Tiago Djalò. E stop. Almeno così è… se vi pare.

Come si sta muovendo Giuntoli

Non tutti sono convinti che la Juventus di ferma a Tiago Djalò, che comunque è arrivato dopo un derby d’Italia vinto con l’Inter, che lo aveva prenotato per giugno. Sì perché in uscita c’è Moise Kean, voglioso di acquisire un minutaggio più alto, ma all’estero (dove ha già giocato e bene sia con l’Everton sia con il Paris Saint Germain) più che in Italia.

Per tornare il prossimo anno quando la Juventus sarà, a meno di clamorosi e impensabili colpi di scena, di nuovo in Champions League. Per cui attenzione a Cristiano Giuntoli che nel frattempo ha messo nel mirino Felipe Anderson, in scadenza di contratto con la Lazio.

I (primi) meriti di Giuntoli

Aspettando il colpo a effetto di Giuntoli, però, il direttore sportivo bianconero qualcosa di buono l’ha già fatto. Cosa? È stato proprio Gleison Bremer a rivelarlo, dopo il trionfale 3-0 inflitto allo Stadium al Sassuolo.

“Io mi sentivo importante già dall’anno scorso, ma quando è arrivato il direttore (Giuntoli, ndr) mi ha dato ancora più fiducia e mi ha voluto rinnovare il contratto. Sono contento qui e devo continuare sempre con queste prestazioni”. Il primo acquisto di Giuntoli è Bremer. Il primo, non certo l’ultimo.