Lo facciamo davvero? Il tradimento di Rabiot alla Juventus: telefonata nel cuore della notte

Il centrocampista francese, dopo aver rinnovato per un altro anno con i bianconeri, potrebbe fare una scelta clamorosa.

Poco più di un anno fa sembrava un oggetto misterioso, uno dei tanti degli ultimi mercati della Juventus. Ai tifosi non piaceva e lo avrebbero visto volentieri lontano da Torino, gli addetti ai lavori lo ritenevano un esubero e anche la proprietà stava cercando di venderlo a tutti i costi.

Non a caso, infatti, a fine agosto 2022, sembrava quasi fatto il suo trasferimento al Manchester United. Mamma Veronique, però, suo agente e consigliere, chiese una cifra d’ingaggio spropositata agli inglesi e lui rimase alla Juventus anche se con il contratto in scadenza nell’estate successiva.

Adrien Rabiot dalla sua ha sempre avuto la fiducia degli allenatori che lo hanno avuto a disposizione nelle proprie rose: da Didier Deschamps nella Francia; a Sarri, Pirlo e Allegri nella Juventus. Dopo anni pieni di critiche e di prestazioni negative, la stagione scorsa vede finalmente il francese imporsi ai massimi livelli. Quantità, qualità, inserimenti e 11 gol stagionali, di cui otto in campionato.

Rabiot è imprescindibile per Allegri e gioca praticamente sempre. Il centrocampo della Juve, reparto di gran lunga inferiore agli altri della squadra, è soprattutto e principalmente lui, con altri due interpreti che gli ruotano attorno. Il tecnico livornese insiste per la sua conferma e la società strappa un accordo per far rinnovare al francese almeno un altro anno di contratto.

Rabiot, il contratto ed il futuro

Adrien Rabiot, quindi, firma per un altro anno a sette milioni di euro netti a stagione. Un atto d’amore verso la Juventus, ma soprattutto verso il suo allenatore. Tra Massimiliano Allegri e il centrocampista francese, infatti, c’è un’alchimia perfetta e il calciatore riconosce al tecnico tutta l’importanza che ha avuto nella sua rinascita.

Lo stipendio di Rabiot, seppure leggermente diminuito, è comunque molto oneroso e la Juve potrà permetterselo ancora soltanto se riuscirà a centrare l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League. Nei prossimi mesi, infatti, si dovrà ridiscutere il contratto del calciatore e saranno importanti diversi fattori.

Rabiot, scippo e tradimento in vista?

Se Rabiot non dovesse rinnovare con la Juventus potrebbero aprirsi scenari davvero clamorosi. C’è un importante dirigente di un top club italiano, infatti, che guarda con interesse alla situazione legata al francese. Parliamo, per esempio di Beppe Marotta che, negli ultimi anni, si è specializzato nell’ingaggio di parametri zeri, diventati poi imprescindibili per l’Inter.

Rabiot potrebbe essere soltanto l’ultimo di una lunga serie e andrebbe a completare un reparto già fortissimo. Uno scippo clamoroso da parte di Marotta alla sua ex squadra, ma anche un tradimento inaspettato che il calciatore compirebbe ai danni di tanti tifosi bianconeri.