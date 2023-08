Lloris a parametro zero: pazzia in Serie A | Firma prossima settimana

Il portiere campione del mondo non rientra più nel progetto del Tottenham ed è molto vicino all’approdo in Italia.

Il nuovo ciclo del Tottenham è già iniziato. L’addio di Harry Kane, il più grande giocatore della storia del club, era ormai nell’aria da tempo e l’ufficialità del suo trasferimento al Bayern Monaco ha chiuso definitivamente un’era in casa Spurs. Una notizia che senza dubbio sarà difficile da metabolizzare per i tifosi, ma che potrebbe dare l’opportunità di inaugurare qualcosa di diverso.

La scelta di puntare su Postecoglou è già, di per sé, una scelta particolare. Dopo aver dialogato a lungo con Julian Nagelsmann, la dirigenza ha preferito il 57enne allenatore australiano che nelle ultime due stagioni è stato seduto sulla panchina del Celtic, vincendo altrettanti campionati.

La partenza contro il Brentford non è stata quella che ci si aspettava, ma domani i londinesi avranno la possibilità di rifarsi contro il Manchester United, nel primo big match della loro stagione.

Restare competitivi in Premier League non sarà semplice nell’immediato, perché non sarà affatto semplice colmare il vuoto lasciato dai 30 gol che Kane poteva assicurare.

Ai saluti

All’interno del nuovo corso non vi è più spazio per Hugo Lloris, il portiere campione del mondo arrivato a Londra nell’estate 2012 e diventato un’assoluta leggenda del club. È il giocatore con più presenze nella storia del Tottenham (447).

I rumour sul possibile addio del francese si sono susseguiti da mesi, anche a causa delle offerte che sono giunte dall’Arabia Saudita. L’acquisto, poi, di Guglielmo Vicario per 20 milioni più bonus ha chiuso definitivamente il discorso: l’ex Empoli è indiscutibilmente il nuovo titolare.

Serie A

Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra l’entourage di Lloris e la Lazio per comprende se esistono i presupposti per raggiungere un accordo. Il portiere è ancora legato al Tottenham fino a giugno 2024, ma il club inglese ha dato la piena disponibilità a liberarlo per permettergli di firmare a parametro zero.

Ulteriori incontri sono stati programmati nel weekend e tutto ruota attorno all’intesa economica. Secondo Sky Sport, le parti sono più vicine che mai ad un accordo biennale. Il suo ruolo sarebbe quello di vice-Provedel, la cui titolarità non è in discussione.