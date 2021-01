Liverpool-Manchester United Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 17-1-2021

Scontro ad alta quota nella 19ma giornata di Premier League, con i Reds che ospiteranno lo United nel tentativo di vincere e agganciarli in vetta alla classifica.

Sarà una sfida tra la prima e la terza in graduatoria quella di domani ad Anfield Road, dove il Liverpool ospiterà la capolista Manchester United.

Si arriva al giro di boa in Premier League, quindi, con una partita che sarà importante ai fini della classifica, con gli ospiti che si presenteranno in casa dei campioni in carica da capolista e con tre punti di vantaggio rispetto agli uomini di Klopp.

Una sfida, quella di domani, che da due anni non vede successi dello United, con due pareggi e due vittorie ottenute dagli uomini di Klopp dopo il 10 marzo 2018, data dell’ultima affermazione dei Solskjaer boys.

Come vedere Liverpool-Manchester United in Diretta tv e in streaming:

La partita di domani pomeriggio tra Liverpool e Manchester United, valida per la 19ma giornata di Premier League, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (canale 203 del digitale terrestre).

Sarà possibile seguire il match in streaming sulla piattaforma Sky Go tramite smartphone, tablet e pc.

Ultime notizie su Liverpool-Manchester United:

Jurgen Klopp farà di tutto per recuperare Matip in difesa all’ultimo momento, diversamente Henderson arretrerà centrale in difesa con Fabinho, ad accompagnare Alexander Arnold e Robertson sulle fasce davanti ad Alisson. In mezzo al campo troveranno posto Wijnaldum come playmaker centrale, con Thiago e Milner esterni, mentre in attacco il trio Salah–Firmino–Mane.

Anche Solskjaer non intende regalare nulla e, per questo, si appresta a schierare una formazione speculare, che vedrà Cavani come unico terminale offensivo, assistito dal trio di trequartisti composto da Martial, Bruno Fernandes e Rashford. In mezzo al campo, invece, ci sarà il duo Pogba-Matic, con i quattro difensori che saranno Meguire, Wan-Bissaka, Bailly e Shaw, a proteggere l’estremo difensore De Gea.

Le probabili formazioni di Liverpool-Manchester United:

Liverpool(4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson; Milner, Wijnaldum, Thiago; Firmino, Salah, Mane.

Mancheste United(4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Pogba, Matic; Rashford, Bruno Fernandes, Martial; Cavani.

