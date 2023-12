Litiga con l’allenatore, con l’agente e se ne va: addio Torino | È finita prima di gennaio

Acqua sempre agitate in casa Torino, non c’è proprio pace per il gruppo squadra di Ivan Juric. Cairo costretto a tornare sul mercato.

Il pari a reti inviolate di Frosinone non ha permesso al Torino di trovare quella continuità di risultati che serve per ben altro campionato. Così i granata continuano con questo sali-scendi che evidenzia un’annata alquanto sottotono per la squadra di Ivan Juric.

La buona notizia è che sarà un Torino con il centrocampo che dovrebbe essere finalmente al completo quello che sabato sera (alle 20,45) ospiterà il pericolante l’Empoli. Samuele Ricci recuperato, torna Linetty dopo la squalifica: etrnabi si giocheranno due maglie da titolare insieme a Ilic.

Le notizie meno buone arrivano dal mercato. Troppi granata in scadenza di contratto, senza futuro certo. Il capitano Ricardo Rodriguez non sa ancora che ne sarà di lui, un po’ come il centrale, classe 1992, Koffi Djidji.

In scadenza anche Luca Gemello, vice di Vanja Milinkovic-Savic. L’idea, come confermato anche dalla Stampa, un quotidiano sempre molto vicino alle vicende torinesi, è quella di rinnovargli in contratto e poi cederlo in prestito.

Rebus Sanabria

Discorso diverso per Antonio Sanabria. L’attaccante paraguaiano, classe 1997, continua a non trovare spazio con continuità, la conseguenza è che se rimane Juric, meglio lasciare partire il 17enne di San Lorenzo.

Magari non a gennaio, ma il suo futuro resta un rebus, più probabile la cessione a fine stagione, soprattutto se continuerà questo immobilismo e dovesse continuare questo stallo per il prolungamento di quel contratto che scade nel 2025. Imperativo d’obbligo, non fare un Andrea Belotti-bis.

Chi parte a gennaio

Una situazione senza soluzione appare essere quella di Nemanja Radonjic, ai margini del progetto granata, e pure è anche ai ferri corti con il proprio agente. Fu proprio Darko Ristic a seguire il suo trasferimento dall’Olympique Marsiglia al Torino, soltanto nell’estate 2022. Sembra passato un secolo. L’interruzione dei rapporti sembra inevitabile dopo la certificazione anche sui social, visto che il centrocampista ha smesso di seguire il procuratore.

I problemi non sono del tutto finiti, però. Perché? Perché questa prolungata assenza dai campi di gioco ha una conseguenza abbastanza di facile comprendonio: ha poco mercato, come conferma anche Tuttosport, anche perché i suoi modi indisciplinati con il Torino sono fuoriusciti dal Belpaese. Al momento, infatti, di richieste ne sono arrivate poche: l’unica soluzione-tampone per quest’anno è una cessione a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di riscatto.