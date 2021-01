Lazio: lite tra Lotito e Tare

Una baraonda è accaduta all’interno della dirigenza laziale. Una lite tra il patron Lotito e il ds Igli Tare che non fa bene ai biancocelesti.

Non ci voleva questo litigio all’inizio di un mercato che dovrà vedere protagonista la formazione di Inzaghi. In questo momento è fuori dalla zona europea e non può permettersi altri passi falsi. In casa contro la Fiorentina c’è la possibilità di vedere tre punti.

Fonte immagine: Radiogoal24.it

Nel frattempo, però, a tenere banco sono gli screzi tra il patron Lotito e il ds Igli Tare. Il numero uno dei biancocelesti è piuttosto arrabbiato per le ultime prestazioni dei ragazzi, a suo dire non all’altezza della qualità tecnica che possiedono.

Ora la lite in corso tra il presidente e il ds riguarda essenzialmente manovre di mercato in questa finestra invernale. C’è bisogno di rafforzare un gruppo che non risponde alle richieste della società. L’annata strepitosa (prima del covid) dello scorso anno è già dimenticata.

Ora bisogna pensare a dei rinforzi. Dalla difesa, ma soprattutto in mezzo al campo. La Lazio manca di qualità tecnica e di giocatori in grado di fare frangiflutti, di ostacolare le manovre avversarie.

Il presidente si starebbe confrontando in maniera accesa con il suo ds per le prossime mosse nel mercato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS