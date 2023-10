“L’Inter? Non dovevo accettare”: si è pentito di andare a Milano | Cancellata una pagina di calcio

Nella settimana di una focosa Inter-Roma, c’è chi si è pentito di essere stato nella Milano nerazzurra. Lo sfogo.

La settimana del ritorno della Champions League in Italia si conclude con Inter-Roma, anche se erroneamente si dovrebbe parlare del ritorno di Lukaku al Meazza, non passa giorno che non esca qualcosa su Big Rom e il suo recente passato.

A differenza di Mourinho, che si è schierato apertamente dalla parte del suo attaccante non lesinando qualche frecciatina avvelenata alla sua ex Inter, Simone Inzaghi s’è concentrato sulle rotazioni in vista della difesa della vetta della classifica di Serie A.

L’allenatore della Beneamata dovrebbe tornare a schierare alcune delle sue certezze: in difesa Acerbi al posto probabilmente di De Vrij, sulle fasce certo il rientro di Dimarco per Carlos Augusto e di Barella per Frattesi.

Davanti si dovrebbe ricomporre il tandem Lautaro Martinez-Thuram, con Alexis Sanchez di nuovo in panchina, pronto a entrare a gara in corso, con il morale alto figlio del gol in Champions League allo Strasburgo.

Calciomercato, attenzione Inter: le grandi d’Europa vogliono un tuo big

La settimana che culmina con Inter-Roma è trascorsa anche con una curiosa notizia di mercato. Nonostante il rinnovo con l’Inter, Federico Dimarco sarebbe nel mirino di alcune big d’Europa, pronte a fare ponti d’oro per l’esterno nerazzurro e della Nazionale.

Secondo la BBC, infatti, il Newcastle sarebbe pronto a fare follie per prendere Dimarco, che piace anche a Chelsea e Manchester United in Premier League, oltre al Real Madrid in Spagna. Serve però un’offerta veramente indecente visto che l’ex Verona non ha fatto mai mistero di voler restare nella Milano nerazzurra. A differenza di qualcun altro.

Il retroscena, c’è chi si è pentito di aver accettato l’Inter

Eppure non tutti sono come Dimarco. C’è chi non ricorda l’esperienza in nerazzurro come un qualcosa che provoca sorrisi. Chi è? Walter Mazzarri, tra l’altro una meteora alla Beneamata, allenata nella stagione 2013-14. Aveva firmato per due anni, ne fece soltanto uno (terminato al quinto posto) e un pezzetto. Fu sostituito (per la prima volta esonerato) dal Mancio.

“Di Inter, quell’anno, c’era solo la maglia nerazzurra – rivela Mazzarri in uno stralcio di un’intervista esclusiva sul Corriere dello Sport – basta dare un’occhiata alla formazione per rendersi conto che non era competitiva, non all’altezza del nome che portava”. Ecco però la frase che fa più effetto. “Con l’esperienza che ho oggi non avrei probabilmente accettato, anche se l’Inter è un posto prestigioso”.