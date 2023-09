Lingard in Italia, colpaccio a parametro zero | È lui l’ultimo rinforzo

Il mercato degli svincolati offre ancora delle opportunità. L’ex Nottingham un boccone appetibile per chiudere il cerchio.

Tra gli svincolati non ci sarà più uno dei difensori più forti e blasonati della storia del calcio, quel Sergio Ramos che alla fine ha rifiutato Galasaray e Inter Miami, perfino un’offerta da 20 milioni di euro all’anno da Al-Ittihad, e nonostante un durissimo comunicato dei Biris Norte, il tifo più facinoroso del Siviglia, è tornato a casa accontentandosi di un contratto da un milione di euro all’anno. Ce ne sono ancora un bel po’ di svincolati appetibili a parametro zero.

L’ex Inter Samir Handanovic e il “collega” De Gea, senza dimenticare Eden Hazard (che potrebbe anche ritirarsi) e Javier Pastore. Tra gli svincolati di lusso ci finiscono anche alcun i giocatori noti al nostro calcio come Roberto Pereyra (che però potrebbe tornare all’Udinese) e il Papu Gomez che ha risolto il suo contratto proprio con il Siviglia. E ancora.

Tra i difensori c’è Phil Jones, un 31enne che ha lasciato il Manchester United, oppure un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, quel Mustafi svincolatosi dall’Arsenal e con un passato (niente male) alla Samp.

A proposito di ex Serie A, qualche anno fa Nkoulou era ricercatissimo, ora un colpo a parametro zero, dal momento che si può prendere senza passare per nessun club. C’è Jerome Boateng e l’appena 25enne Tuanzebe. E poi lui, Jesse Lingard.

Lingard, scoppia il triello nel calciomercato

Un po’ ala destra, un po’ seconda punta: tecnica abbinata alla velocità, un giocatore offensivo intelligente dal punto di vista tattico, che sa bene come attaccare gli spazi senza palla. Esperienza al potere. Questo è molto altro è stato Jesse Lingard.

Ha legato le sue fortune al Manchester United anche se ha seguito le orme di Cristiano Ronaldo, contestando apertamente le strategie di mercato dei Red Devils, salutando e sbattendo la porta in faccia al club di Old Trafford. Ora per lui si è aperto un triello.

Lingard, la Serie A non è in pole. Ma in prima fila sì

È reduce da un’annata un po’ così, ma ha grande rivalsa Jesse Lingard dopo l’esperienza da venti presenze e due reti con la maglia del Nottingham Forest. In Turchia è scoppiato un derby a Istanbul per prenderlo, sia il Galatasaray sia il Fenerbahce sono interessate a lui, attenzione alla Premier: West Ham aggressive per il centrocampista di Warrington, classe 1992, Wolverhampton pure.

La Serie A non sarà in pole, ma in prima fila sì: ci sarebbe anche la Fiorentina, che proprio con Lingard potrebbe completare la rosa a disposizione, ora che non c’è più Sabiri, appena passato ufficialmente, a titolo temporaneo, ai sauditi dell’Al Feyah.