L’infortunio è più grave del previsto: ci rivediamo nel 2024 | Non giocherà più un solo minuto

L’ecatombe degli infortuni sembra senza fine. Stavolta i Virus UEFA e FIFA non c’entrano nulla. L’allarme continua.

Maurizio Sarri è stato il primo (a più riprese) a evidenziare una situazione per certi versi mai vista quest’anno. Gli infortuni continuano ad aumentare in maniera esponenziale, e stavolta il Virus FIFA e UEFA, quelli figli delle nazionali, non c’entrano nulla.

Si gioca troppo, quella la spiegazione che va per la maggiore. Almeno fino ad ora. Secondo il broker assicurativo globale Howden nello studio “Howden Men’s European Football Injury Index”, ci sarebbe dell’altro. Una causa scatenante.

Il broker assicurativo ha analizzato tutti gli infortuni della stagione in corsa, soffermandosi in particolare gli effetti della congestione di partite sulla salute dei giocatori nella scorsa annata. Ebbene, sarebbero usciti fuori delle considerazioni al quanto interessanti.

Lo studio ha rivelato che 88 infortuni registrati nell’ottobre 2022, quindi prima del Mondiale in Qatar, hanno portato i giocatori a rimanere fuori per una media di 11,35 giorni. Dopo la kermesse iridata, una sorprendente impennata.

È solo colpa del Mondiale qatariota?

Sempre secondo il broker assicurativo, dopo il Mondiale vinto dall’Argentina la media dei recuperi dagli infortuni è salita a 19,41 giorni ai box per gli infortuni. In particolare, inoltre, le lesioni a caviglia (170%), polpaccio/stinco (200%) e bicipite femorale (130%) hanno registrato il maggior aumento in termini di gravità. La domanda sorge spontanea, possibile che sia tutta colpa del Mondiale invernale?

Stando a questi numeri, certamente una kermesse iridata nel bel mezzo della stagione, ha dato una bella mano. Non sono tanto i 3.985 infortuni, ma i costi degli infortuni aumentati di quasi il 30% (da 553,62 a 704,89 milioni di euro). In Spagna, il Real Madrid ha accumulato il maggior numero di infortuni (72), il doppio rispetto ai rivali del Barcellona (36). In Italia il Lecce neopromosso è sopravvissuto con un budget significativamente limitato, riuscendo a mantenere bassi i livelli di infortuni: 19 complessivi a un costo medio di 60.000 euro. Ed è proprio dall’Italia che arriva l’ennesimo infortuni.

Hellas Verona, maledetta sfortuna

Da Verona non arrivano buone notizie per Marco Baroni. Il 2023 di Giangiacomo Magnani è terminato. L’infortunio del difensore, classe ’95, sempre titolare e mai sostituito in questa prima parte di stagione, è più grave del previsto.

Magnani ha subito una microfrattura dello scafoide tarsale del piede sinistro. Lo stop previsto è di circa due mesi, si dovrebbe rivedere in campo solo a fine gennaio. Magra consolazione: no ci sarebbe bisogno di un’operazione.