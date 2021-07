Linee guida per i nuovi investitori nel 2021

Oltre a fare un lavoro regolare per guadagnare un reddito, un altro modo popolare per far crescere la propria ricchezza è attraverso investimenti in prodotti finanziari (cioè titoli, valute o derivati), startup, immobili e molti altri.

L’espansione e la digitalizzazione dell’industria finanziaria hanno concesso alle persone diversi approcci al regno degli investimenti, sia che si stiano sistemando.

In questo articolo troverete i fondamenti di questo settore e potrete capire due strumenti degni di nota nel 2021:

S&P 500 Index e Criptovalute.

Perché l’investimento è fondamentale?

Prima dell’arrivo della calamità del Coronavirus in tutto il mondo che ha provocato la caduta dell’economia globale nessuno avrebbe mai potuto immaginare le limitazioni finanziarie indotte da licenziamenti pervasivi e tagli salariali estesi.

Già gli investitori continuano a osservare i loro investimenti esistenti o cercano alternative più redditizie durante lo sconvolgimento economico, mentre un numero crescente di principianti si affolla sui mercati finanziari per molti scopi.

Considerano i beni d’investimento come un modo più veloce per generare grandi guadagni in breve tempo, per accumulare risparmi per la pensione, per evitare enormi pagamenti di tasse grazie a piani d’investimento esentasse o per coprirsi contro una potenziale inflazione. Indipendentemente dagli obiettivi dati, tutti si sforzano di raggiungere l’obiettivo finale di vivere una vita più piacevole senza preoccupazioni di denaro.

Ecco perché gli investimenti sono importanti.

Ruolo chiave dei broker online

A differenza del passato, quando il gioco era limitato alle grandi società e agli individui benestanti che avevano una buona associazione con questi attori istituzionali, l’industria finanziaria è ora accessibile a quasi tutte le persone, indipendentemente dalla loro esperienza, budget o strategie.

Oltre a investire attraverso fondi comuni o ETF su scambi formali, gli investitori al dettaglio possono impegnarsi nei mercati finanziari con l’assistenza di broker di sconto che sono prevalentemente classificati in due gruppi:

– dealing desk (DD)

– non-dealing desk (NDD).

Il primo è un market maker che raccoglie spread dai clienti come reddito principale e quota i prezzi in base ai valori di mercato. Nel frattempo, il secondo si divide in due sottogruppi: Straight Through Processing (STP) e Electronic Communication Network (ECN), che collega i clienti direttamente con i fornitori di liquidità esterni.

Tuttavia, la facilità di accesso ai mercati ha tentato troppi truffatori, quindi è più consigliabile trovarne uno rispettabile. NSBroker è un tipico broker. Con una vasta selezione di prodotti di investimento (cioè valute estere, indici azionari o metalli preziosi), NSBroker è una società regolamentata che lavora sotto la supervisione di organizzazioni competenti e conforme alla MIFID Compliant per creare un ambiente finanziariamente trasparente. Inoltre, NSBroker specifica le politiche di protezione del cliente come il sistema di compensazione degli investitori o la protezione del saldo negativo e tutte le spese associate alle transazioni come le commissioni o le spese di prelievo.

Come altri broker legittimi, NSBroker fornisce anche una piattaforma di trading online già incorporata con strumenti e indicatori per facilitare le analisi tecniche mentre costruisce un’accademia virtuale per dotare i clienti di conoscenze fondamentali e anche avanzate di investimento e trading.

Leggi la recensione completa di NSBroker e scopri tutte le caratteristiche e vantaggi offerti.

Sulla base di questi criteri, si può scegliere di lavorare con NSBroker o altri broker affidabili per garantire prestazioni senza problemi ed evitare il riciclaggio di denaro nei mercati finanziari.

Quanto si può investire?

E’ piuttosto difficile concludere un importo specifico con cui si dovrebbe iniziare perché dipende molto dal vostro reddito annuale, dagli obiettivi di investimento e anche dai tipi di strumenti finanziari.

Di conseguenza, ci sono diverse regole di pianificazione finanziaria che dovresti considerare.

Determinate i vostri obiettivi

Se desiderate vivere in una villa sontuosa, dimettervi da un noioso lavoro d’ufficio o far studiare i vostri figli in costose scuole private può essere il vostro obiettivo di vita.

Per farlo, è necessario stabilire un obiettivo finanziario raggiungibile, non importa se lo fate da soli o vi rivolgete a consulenti professionisti per un aiuto, e rimanete disciplinati su di esso.

Un obiettivo d’investimento vi aiuterà a identificare una quantità adeguata di tempo, la giusta percentuale del vostro stipendio al netto delle tasse utilizzato per gli investimenti e i tipi di attività sottostanti o derivati che si adattano alla vostra capacità ed esperienza.

Calcolare le spese mensili

Le spese di vita e gli imprevisti possono esaurire il tuo stipendio se non controlli le spese mensili. Infatti, le spese non pianificate sono un errore comune tra i residenti e impediscono loro di fare frequenti investimenti. Indipendentemente da quanto si genera dal lavoro principale, si dovrebbe fare un’allocazione efficiente del budget.

Identificare la giusta porzione per gli investimenti

Secondo gli esperti finanziari, si dovrebbe spendere dal 10% al 15% della remunerazione annuale in investimenti. Per esempio, se si ha uno stipendio medio annuo di circa 55.000 dollari, è meglio destinare tra i 5.500 e gli 8.250 dollari all’anno a un portafoglio diversificato.

Rifletti sulla tua tolleranza al rischio

Quanto sei disposto a rischiare il denaro dipende da vari fattori come il capitale iniziale, gli obiettivi di investimento e molti altri. Supponendo che tu abbia 30 anni, preferisci andare in pensione prima dei 50 e accetti un po’ più di rischio per ottenere rendimenti più rapidi. Quindi puoi guardare a strumenti con una volatilità medio-alta. Altrimenti, puoi concentrarti su attività a reddito fisso come le obbligazioni.

Come si possono minimizzare i rischi di investimento?

L’investimento è un’attività a doppio taglio perché accompagna sempre sia le ricompense che i rischi. A seconda dei prodotti finanziari assortiti, gli importi che si guadagnano o si perdono variano da un livello insignificante a uno notevole. La gestione del rischio è sempre tra le lezioni più preziose da imparare quando si entra in questa sfera. Alcuni modi prevalenti per monitorare i potenziali rischi nei mercati includono:

Diversificare il tuo portafoglio

Nonostante il tuo stile d’investimento, sviluppare un portafoglio diversificato in numerosi settori è un must, ma dovresti includere nella partecipazione solo gli strumenti che conosci meglio. Per esempio, se sei ben informato su azioni e valute estere, concentrati solo su questi invece di guardare altri che non conosci. Anche quando sei interessato alle azioni di crescita, un mero investimento in blue chip è sconsigliato e dovresti rintracciarne altre come Netflix (NFLX) o Amazon Inc. (AMZN).

Utilizzare strumenti di gestione del rischio

La maggior parte dei broker ora fornisce ai clienti strumenti essenziali per ridurre al minimo i possibili rischi. Ad esempio, NSBroker integra già i calendari economici al suo sito web o alla sua piattaforma di trading per facilitare l’analisi fondamentale delle azioni dei prezzi, mentre consente di valutare tecnicamente le direzioni successive dell’asset tramite indicatori o grafici. Inoltre, i webinar settimanali e gli articoli di analisi si rivelano utili per aiutarvi a migliorare le vostre capacità di gestione del rischio.

Fondi indice S&P 500

In molti rapporti annuali degli azionisti e interviste, Warren Buffett ha mostrato il suo grande apprezzamento per l’indice S&P 500 che pesa la performance generale di 500 società statunitensi a grande capitalizzazione di tutti i settori di mercato. L’indice è caratterizzato da bassi costi e bassi requisiti fiscali, ma anche da rendimenti più lenti.

Questo prodotto d’investimento è ideale per gli investitori di valore e quelli che cercano investimenti più sicuri, quindi spesso investiti attraverso fondi come Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX), Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) o Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Tuttavia, la maggior parte dei broker online ora facilita l’accesso a questo indice attraverso il trading di CFD.

Criptovalute

Criptovaluta è un termine generale di tutti i token digitali sviluppati per agire come mezzo di scambio.

Anche se pochi governi elencano questi strumenti virtuali come un tipo di sistema monetario al pari della moneta fiat o delle materie prime, la loro adozione è in corso in molte aziende e anche i professionisti della finanza iniziano a dare uno sguardo più serio alle loro prospettive.

Le criptovalute sono un bene incredibilmente volatile perché i fattori che le guidano verso l’alto o verso il basso sono ancora sconosciuti.

Solo i semplici tweet di Elon Musk, un amministratore delegato di Tesla Inc, potrebbero manipolare le prestazioni di Bitcoin (BTC) e Dogecoin (DOGE) che è stato originariamente costruito come uno scherzo.

Tuttavia, le criptovalute si dimostrano ancora prospettiche e favorite dai trader avanzati e tolleranti al rischio.

Oggi, le criptovalute sono scambiate solo attraverso il sistema over-the-counter (OTC).

Su NSBroker, diversi token elettronici come Bitcoin, Ethereum e Ripple sono scambiati contro il dollaro USA sulla piattaforma di trading MT5.

Invece di possedere tale denaro virtuale, gli operatori speculano principalmente sui loro movimenti di prezzo per fare soldi.

