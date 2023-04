Ligue 1: risultati, marcatori e classifica della 29ª giornata 31/3 e 1-2/4/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della ventinovesima giornata di campionato.

Ad aprire la ventinovesima giornata di Ligue 1 è il Marsiglia. L’OM cerca in tutti i modi di riaprire un campionato che sembra ormai scritto. Ha la possibilità di farlo in casa contro il Montpellier ma spreca l’occasione, con gli ospiti che erano passato addirittura in vantaggio. Finisce 1-1 grazie alla rete del pareggio firmata da Guendouzi.

Vittoria importantissima in fase salvezza per l’Auxerre contro il Troyes. Basta la rete dell’ex Milan Niang per portare i tre punti che allontanano momentaneamente l’AJA dalla zona rossa. Dopo la vittoria contro il PSG, stavolta il Rennes perde per 1-0 in casa contro il Lens che raggiunge a pari punti il Marsiglia al secondo posto.

Fonte: dal Web

Nell’anticipo del mezzogiorno, il Lille vince per 3-1 contro il Lorient e si prende il quinto posto in solitaria. Il Nizza viene fermato dall’Angers che guadagna un solo punto ma continua ad essere in fondo alla classifica. La salvezza ora è davvero un miraggio. Vince in rimonta il Clermont in casa contro l’Ajaccio. Vittoria netta del Reims in casa del Nantes per 3-0.

Nel pomeriggio il Monaco è impegnato in casa contro lo Strasburgo. Partita piena di gol ma i padroni di casa riescono a vincere per 4-3.

Nel posticipo, il PSG ospita il Lione per cercare di mettere un’ipoteca importante sul campionato, ma perde clamorosamente.

Ligue 1, risultati della ventinovesima giornata

Venerdì 31 marzo

Marsigilia-Montpellier 1-1 12′ Nordin (Mo), 44′ Guendouzi (Ma)

Sabato 1 aprile

Auxerre-Troyes 1-0 73′ Niang

Rennes-Lens 0-1 31′ Openda

Domenica 2 aprile

Lille-Lorient 3-1 13′ Cabella (Li), 77′ Kone (Lo), 89′, 90+1′ Zhegrova (Li)

Angers-Nizza 1-1 4′ Moffi (N), 15′ Niane (A)

Brest-Tolosa 3-1 10′ Dallinga (T), 33′ Mounire (B), 63′ Le Douaron (B), 84′ Camara

Clermont-Ajaccio 2-1 25′ El Idrissy (A), 60′ , 90+3′ Kyei (C)

Nantes-Reims 0-3 38, 39′ Flips, 58′ Munetsi

Monaco-Strasburgo 4-3 19′ Vanderson (M), 32′ Mothiba (S), 41′ aut. Maripan (S), 54′ Ben Seghir (M), 58′ Diop (M), 66′ Fofana (M), 90+2′ Diallo (S)

PSG-Lione 0-1

Ligue 1, classifica finale

1. Paris Saint-Germain 66

2. Lens 60

3. Marsiglia 60

4. Monaco 54

5. Lille 52

6. Rennes 50

7. Reims 46

8. Nizza 45

9. Lorient 44

10. Lione 44

11. Montpellier 37

12. Clermont 37

13. Tolosa 35

14. Nantes 30

15. Brest 27

16. Strasburgo 26

17. Auxerre 26

18. Troyes 21

19. Ajaccio 21

20. Angers 11