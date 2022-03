Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 29° giornata 18-19-20/3/2022

Risultati, marcatori e classifica della 29° giornata di Ligue 1. Il PSG perde ma rimane primo. Il Rennes esagerato contro il Metz. Vince anche il Marsiglia

Come tutti i campionati d’Europa, anche la Ligue 1 si prepara alla sosta delle Nazionali. Nell’ultima giornata, la ventinovesima, il campionato francese ha visto il crollo del PSG. I parigini hanno perso in casa del Monaco per 3-0. Una sconfitta che, però, sembra non tangere per nulla la squadra di Mauricio Pochettino che rimane saldo al primo posto con un ampio margine sul Marsiglia.

L’OM, però, continua a vincere e lo ha fatto anche contro il Nizza e si prende il secondo posto. Straripante anche il Rennes che travolge per 6-1 il Metz. Si tratta del quinto successo consecutivo per i Rossi e Neri che si prendono il terzo posto. Trionfa anche il Lille in casa del Nantes. Il Lione bloccato sullo 0-0 in casa del Reims.

Ligue 1, risultati della 29° giornata

Venerdì 18 marzo

Saint Etienne – Troyes 1-1 18′ Mothiba (T), 67′ rig. Boudebouz (S)

Sabato 19 marzo

Lens – Clermont 3-1 9′ Rashani (C), 39′ Danso (L), 45+3′ Sotoca (L), 58′ Haidara (L)

Nantes – Lille 0-1 41′ Onana

Domenica 20 marzo

Monaco – PSG 3-0 25′ 84′ rig. Ben Yedder, 68′ Volland

Angers – Brest 1-0 39′ rig. Boufal

Bordeaux – Montpellier 0-2 11′ Wahi, 16′ Mollet

Lorient – Strasburgo 0-0

Rennes – Metz 6-1 18′ rig. 27′ Terrier (R), 40′ 54′ 64′ Guirassy (R), 59′ Traoré (R), 87′ Mafouta (M)

Reims – Olympique Lione 0-0

Olympique Marsiglia – Nizza 2-1 45+3′ rig. Milik (O), 89′ Bakambu (O), 90+1′ Lemina (N)

Ligue 1, la classifica finale

Paris Saint-Germain 65

Marsiglia 53

Nizza 50*

Rennes 52

Strasburgo 48

Lilla 46

Lens 44

Nantes 42

Lione 42*

Monaco 44

Montpellier 41

Stade de Reims 36

Brest 35

Angers 32

Troyes 29

Clermont 28

Lorient 28

Saint Etienne 27

Metz 23

Bordeaux 22



*1 punto di penalità

Migliori Bookmakers AAMS