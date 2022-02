Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 23° giornata 4-5-6/2/2022 

Si è conclusa anche la 23° giornata della Ligue 1: Psg passeggia sul velluto, Milik spara 3 volte.

È terminata la 23° giornata del campionato francese. Tra i momenti salienti si staglia su tutti la tripletta di Milik nella partita che ha visto trionfare il Marsiglia sull’Angers per 5-1. Oltre all’ex Napoli, segnano anche Gerson e Under, quest’ultimo con un gol da cineteca.

Giornata tranquilla anche per il PSG, squadra che al momento guida la classifica della lega francese con 56 punti, 13 sopra al Marsiglia secondo. Nell’ultimo match di domenica i parigini hanno piallato il Lille per 5-1, con la dolce nota che accompagna il secondo gol di Messi in questo campionato.

Al tabellino dei marcatori si iscrivono anche Mbappe, Pereira due volte e Kimpembe. Vittoria importante anche per il Monaco, che rifila due gol al Lione con Ben Yedder e Lucas e si porta sempre più vicino alla zona Europa League.

Tutti i risultati

Marsiglia-Angers 5-2

Saint Etienne-Montpellier 3-1

As Monaco-Lione 2-0

Lorient-Lens 2-0

Troyes-Metz 0-0

Nizza-Clermont 0-1

Reims-Bordeaux 5-0

Strasburgo-Nantes 1-0

Rennes-Brest 2-0

Lille-PSG 1-5

Classifica

PSG 56pt Marsiglia 43pt Nizza 42pt Strasburgo 38pt Rennes 37pt AS Monaco 36pt Montpellier 34pt Lione 34pt Lens 33pt Nantes 32pt Lille 32pt Angers 29pt Brest 28pt Reims 27pt Clermont 24pt Troyes 21pt Lorient 20pt Metz 20pt Bordeaux 20pt Saint Etienne 18pt

