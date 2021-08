Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 2° giornata 13-14-15/8/2021

Quante sorprese nella seconda giornata di Ligue 1! I campioni in carica cadono rovinosamente in casa contro il Nizza. Sconfitte anche per Monaco e Lione, mentre il PSG, nel giorno della presentazione dei nuovi acquisti, fa due su due.

Se vedere il Paris Saint Germain a punteggio pieno dopo due giornate può essere tutto, tranne che una sorpresa, è incredibile vedere come la conformazione della classifica abbia preso un risvolto clamoroso lasciando, su 20 squadre partecipanti, solo 3 squadre a pieni punti di cui due insospettabili.

I parigini sono, forse, l’unica squadra che ha rispettato i pronostici e nel giorno di presentazione delle stelle che hanno illuminato il mercato parigino a prendersi la scena è un altro argentino natio a Rosario che fa di nome Mauro Icardi.

Suo è il colpo di testa che apre le danze di un match che poteva essere concluso già dopo 27 minuti grazie ai mortiferi colpi del bomber ex Inter, di Mbappè e di Draxler.

Eppure, grande onore va allo Strasburgo che nel secondo tempo è riuscito a cambiare spartito andando vicino alla clamorosa rimonta, prima che Sarabia chiudesse definitivamente i giochi.

Adesso la squadra di Pochettino è in vetta alla classifica ma deve condividere questo onore con le sorprendenti Angers e Clermont.

I bianconeri regolano, in casa, un Lione ancora in vacanza e vincono con il rotondo risultato di 3-0, dimostrandosi una squadra concreta e molto interessante dal punto di vista offensivo; mentre il Clermont, squadra neopromossa dalla Ligue 2, vince senza troppa fatica contro il Troyes ancora a secco di punti.

La doppietta del guineano Mohamed Bayo certifica la vittoria del Clermont e il primato di una classifica pazza a causa degli incredibili passi falsi delle big.

Cade, fuori casa, il Monaco che nella partita di apertura della seconda giornata di Ligue 1, cede il passo al Lorient verso il quale basta un rigore di Moffi per conquistare i tre punti.

Ancor più clamorosa è la caduta dei campioni in carica del Lille che sfoggiano una prestazione orribile tra le mura amiche contro il Nizza che non perdona l’errata gestione di gioco degli avversari, strapazzando i campioni per 4-0.

Da evidenziare la prestazione con doppietta del ritrovato Kasper Dolberg che, pian piano, sembra poter tornare ad essere quel prezioso talento mostrato ai tempi dell’Ajax.

Pirotecnico il pareggio tra Marsiglia e Bordeaux con i padroni di casa che avevano portato il risultato sul 2-0, grazie ai gol di Under e Payet, per poi staccare la spinta e subire la ritrovata verve del Bordeaux.

Il secondo turno del campionato francese si dimostra divertente anche negli scontri finiti in parità con l’incredibile 3-3 tra Reims e Montpellier, oltre che l’ottimo pareggio che il Lens è riuscito a strappare in casa contro il St.Etienne per 2-2.

Pareggiano anche Brest e Rennes, mentre il Nantes trova la via dei tre punti, in casa, contro il Metz.

Ligue 1, risultati e marcatori 2° giornata

Venerdì 13 Agosto 2021:

Lorient vs Monaco (1-0) – 31′ T.Moffi (R)

Sabato 14 Agosto 2021:

LOSC Lille vs Nizza (0-4) – 1′ K.Dolberg, 5′ H.Boudaoui, 45’+4′ A.Gouiri, 64′ K.Dolberg

Paris Saint Germain vs Racing Strasburgo (4-2) – 3′ M.Icardi (PSG), 25′ K.Mbappè (PSG), 27′ J.Draxler (PSG), 53′ K.Gameiro (STRA), 64′ L.Ajorque (STRA), 86′ P.Sarabia (PSG) – espulso 81′ A.Djiku (STRA)

Domenica 15 Agosto 2021:

Angers vs O. Lione (3-0) – 20′ S.Boufal, 53′ autorete Marcelo, 77′ Ounahi – espulso 65′ M.Cornet (OL)

Reims vs Montpellier (3-3) – 5′ N.Cozza (M), 7′ M.Cassamà (RE), 26′ M.Cassamà (RE), 38′ A.Delort (M), 43′ G.Laborde (M), 82′ I.Kebbal (R)

Nantes vs Metz (2-0) – 12′ R.Kolo, 49′ L.Blas

Clermont vs Troyes (2-0) – 53′ M.Bayo, 65′ M.Bayo – espulso 33′ I.Kaborè (T)

Brest vs Rennes (1-1) – 84′ S.Guirassy (R), J.Le Douaron 90’+1′ (B)

Lens vs St.Etienne (2-2) – 1′ W.Khazri (SE), 36′ I.Ganago (L), 52′ D.Bouanga (SE), S.Fofana (L)

O.Marseille vs Bordeaux (2-2) – 34′ C.Under (OM), 41′ D.Payet (OM), 51′ T.Pembelè (B), 57′ R.Oudin (B) – espulso 88′ Balerdi (OM)

Ligue 1, classifica dopo la 2° giornata

1 Angers 6

2 Clermont 6

3 Paris Saint Germain 6

4 Nizza 4

5 Nantes 4

6 Olympique Marseille 4

7 Lorient 4

8 St. Etienne 2

9 Lens 2

10 Reims 2

11 Brest 2

12 Rennes 2

13 Montpellier 1

14 Monaco 1

15 Metz 1

16 Bordeaux 1

17 Olympique Lione 1

18 LOSC LIlle 1

19 Troyes 0

20 Racing Strasburgo 0

