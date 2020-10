Ligue 1 2020-2021, risultati 7° giornata: poker PSG e Lille, vincono Lione e Marsiglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 7° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Netta vittoria del Lille, 4 a 0, in casa contro il Lens e vetta della classifica con 17 punti, protagonista della serata Bamba con una rete e due assist; vince 4 a 0 anche il Paris Saint Germain, ma in trasferta contro il Nimes, doppietta di Mbappè, Florenzi, al suo secondo goal, e rete nel finale di Sarabia.

Pareggio 1 a 1 tra Digione e Rennes, la sfida con gli ultimi in classifica ferma la squadra di Stephan che deve lasciare la testa della classifica; vittoria esterna per il Lorient, 3 a 1 in casa del Reims, che si allontana dalla zona retrocessione. Stesso risultato, 3 a 1, ma in favore dei padroni di casa nella sfida tra Marsiglia e Bordeaux, in rete vanno Thauvin, Amavi e Castro per i padroni di casa e Maja per gli ospiti; Finisce 3 a 2 tra Strasburgo e Lione, succede quasi tutto nella prima frazione con ben quattro reti, 3 per gli ospiti e una per i padroni di casa che poi andranno a segno ancora nella ripresa.

Il Nizza vince lontano da casa, 3 a 1 sul campo del Saint Etienne; pareggio 0 a 0 tra Angers e Metz. Senza reti anche la sfida tra Monaco e Montpellier e anche tra Nantes e Brest. In classifica cannonieri guida #Niane del Metz con 6 reti, ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Digione – Rennes 1 – 1

Nîmes – Paris Saint-Germain 0 – 4

Reims – Lorient 1 – 3

Marsiglia – Bordeaux 3 – 1

Strasburgo – Lione 2 – 3

Angers – Metz 0 – 0

Monaco – Montpellier 0 – 0

Nantes – Brest 0 – 0

St. Etienne – Nizza 1 – 3

Lille – Lens 4 – 0

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 17

Paris Saint-Germain 15

Rennes 15

Lens 13

Nizza 13

Marsiglia 12

Montpellier 11

Monaco 11

Lione 10

St. Etienne 10

Angers 10

Brest 9

Bordeaux 9

Metz 8

Nîmes 8

Nantes 8

Lorient 7

Strasburgo 3

Reims 2

Digione 2

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS