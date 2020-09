Ligue 1 2020-2021, risultati 4° giornata: tris PSG, pareggiano Lione e Marsiglia, sconfitta Monaco

Nella quarta giornata di Ligue 1 il Paris Saint Germain torna alla vittoria dopo 2 sconfitte consecutive, il Nizza resiste per 38 minuti poi Mbappè dal dischetto porta in vantaggio i parigini e Di Maria chiude la partita al 46esimo, va in goal a metà ripresa Marquinhos spegnendo la debole reazione dei padroni di casa. Vittoria del Rennes in casa contro il Monaco, finisce 2 a 1, la squadra di Kovac rimane in vantaggio fino a 10 minuti dal termine, poi si sveglia Truffert che prima serve un assist a Nzonzi per il pareggio e in pieno recupero mette a segno il goal vittoria.

Pareggio 2 a 2 tra Nantes e Saint Etienne, il punto consente ai verdi allenati da Puel di agganciare in testa alla classifica il Rennes; il Lione non va oltre allo 0 a 0 in casa contro il Nimes, ancora un inizio difficile per gli uomini di Garcia che hanno solo 5 punti e sono lontani dalla posizioni di vetta. Brutta sconfitta per il Bordeaux in casa della neopromossa Lens, 2 a 1 alla fine dei 90 minuti.

Il Brest vince la sfida per la salvezza contro il Lorient, finisce 3 a 2 al triplice fischio arbitrale; vince in casa anche il Metz, prima vittoria per la squadra di Guion, 2 a 1 con goal partita a due minuti dal termine di Niane. Lo Strasburgo supera di misura il Digione, 1 a 0 con rete di Mitrovic all’ottantesimo. Il Montpellier strapazza l’Angers, 4 a 1 il risultato finale.

Lione – Nîmes 0 – 0

Lens – Bordeaux 2 – 1

Rennes – Monaco 2 – 1

Nizza – Paris Saint-Germain 0 – 3

Brest – Lorient 3 – 2

Metz – Reims 2 – 1

Montpellier – Angers 4 – 1

Strasburgo – Digione 1 – 0

Nantes – St. Etienne 2 – 2

Marsiglia – Lille 1 – 1

CLASSIFICA LIGUE 1

St. Etienne 10

Rennes 10

Montpellier 9

Lens 9

Lille 8

Monaco 7

Marsiglia 7

Paris Saint-Germain 6

Brest 6

Nizza 6

Angers 6

Lione 5

Bordeaux 5

Nantes 5

Nîmes 4

Lorient 3

Metz 3

Strasburgo 3

Reims 1

Digione 0

