Ligue 1 2020-2021, risultati 37° giornata: pareggio Lille, il PSG torna in corsa, ok Marsiglia, Monaco e Lione

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 37° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Lotta scudetto in Francia più che mai aperta, tutto si deciderà negli ultimi appassionati novanta minuti, il Paris Saint Germain vince facilmente in casa contro il Reims, 4 a 0 il risultato finale, mentre il Lille è fermato sullo 0 a 0 dal Saint Etienne.

Torna in corsa per la vittoria finale anche il Monaco, che in casa supera 2 a 1 il Rennes, e in caso di contemporanea sconfitta delle prime due potrebbe trovarsi primo in classifica; vittoria 4 a 0 del Nantes in casa del Digione, che può ancora sperare nella salvezza. Il Nimes invece retrocede insieme al Digione, viene infatti sconfitto 5 a 2 in casa dal Lione; lo Strasburgo vince 2 a 0 in casa del Nizza e si giocherà la salvezza nello scontro diretto con il Lorient di domenica prossima.

Anche il Bordeaux vince, 3 a 0 in casa contro il Lens, ma con 42 punti non è ancora sicuro di rimanere in massima serie; il Marsiglia vince 3 a 2 contro l’Angers, e si qualifica per la prossima stagione europea, negli ultimi novanta minuti si deciderà se in Europa League o in Confederence Cup. Vittoria importantissima del Lorient, 2 a 1 sul Metz, che può ancora sperare nella salvezza; pareggio a reti bianche, 0 a 0, tra Montpellier e Brest.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Bordeaux – Lens 3 – 0

Digione – Nantes 0 – 4

Lille – St. Etienne 0 – 0

Lorient – Metz 2 – 1

Marsiglia – Angers 3 – 2

Monaco – Rennes 2 – 1

Montpellier – Brest 0 – 0

Nizza – Strasburgo 0 – 2

Nîmes – Lione 2 – 5

Paris Saint-Germain – Reims 4 – 0

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 80

Paris Saint-Germain 79

Monaco 77

Lione 76

Marsiglia 59

Lens 56

Rennes 55

Montpellier 51

Nizza 49

Metz 46

St. Etienne 46

Angers 44

Reims 42

Bordeaux 42

Strasburgo 41

Brest 41

Lorient 41

Nantes 40

Nîmes 35

Digione 18

