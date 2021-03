Ligue 1 2020-2021, risultati 29° giornata: Monaco-Lille 0-0, vittoria Marsiglia, pareggio Lione, perde PSG

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 29° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Ventinovesima giornata di Ligue 1 che inizia con la sfida tra Reims e Lione di Venerdì, finisce 1 a 1 con gli ospiti che acciuffano il pareggio nei minuti finali con la rete di Kadewere; vince in trasferta il Saint Etienne, 1 a 0 in casa dell’Angers, goal partita di Khazri ad inizio ripresa. Bella vittoria del Marsiglia, 3 a 1 in casa contro il Brest; identico risultato, 3 a 1, ma in favore degli ospiti nella sfida tra Digione e Bordeaux.

Pareggio 1 a 1 tra Nimes e Montpellier, le reti entrambe nella ripresa portano le firme di Konè per i padroni di casa e di Delort per gli ospiti; finisce in partita anche la partita tra Lens e Metz, 2 a 2 alla fine dei novanta minuti.

Il Nizza non riesce a vincere contro il Lorient, finisce 1 a 1 infatti con le reti entrambe nella seconda meta di gara, prima Maolida per gli ospiti e, appena otto minuti più tardi, Wissa per i padroni di casa; il Rennes si impone 1 a 0 sullo Strasburgo. Il Monaco pareggia nella super sfida contro il Lille e il PSG

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Reims – Lione 1 – 1

Angers – St. Etienne 0 – 1

Marsiglia – Brest 3 – 1

Nîmes – Montpellier 1 – 1

Digione – Bordeaux 1 – 3

Lens – Metz 2 – 2

Lorient – Nizza 1 – 1

Rennes – Strasburgo 1 – 0

Monaco – Lille 0 – 0

Paris Saint-Germain- Nantes 1 – 2

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 63

Paris Saint-Germain 60

Lione 60

Monaco 56

Marsiglia 45

Lens 45

Metz 42

Rennes 41

Montpellier 41

Angers 39

Bordeaux 36

Nizza 36

Reims 35

Brest 34

Strasburgo 33

St. Etienne 33

Lorient 28

Nantes 27

Nîmes 26

Digione 15

