Ligue 1 2020-2021, risultati 2° giornata: vincono Lione, Marsiglia e Monaco in attesa del PSG

Nella 2° giornata della Ligue 1 2020-2021 vincono il Lione, il Marsiglia e il Monaco ma a comandare la classifica èi il Nizza a quota 6 punti. PSG ancora in pausa e con due partite da recuperare.

Nel weekend del 21-22 e 23 agosto è ripartita la Ligue 1, dopo essersi fermata e mai più ripartita da febbraio il campionato francese è stato il primo a partire con la nuova stagione. Il PSG è ancora a 0 punti, non avendo potuto disputare le due partite iniziali avendo terminato la stagione in ritardo con la finale persa in Champions League. Dopo due giornate la capolista è il Nizza, mentre le altre big del calcio transalpino sono partite discretamente bene. Il Monaco è a 4 punti, come il Lilla e il Bordeaux. Il Lione e l’Oympique Marsiglia sono entrambe a 3 punti, ma con una partita da recuperare.

RISULTATI 2° GIORNATA – LIGUE 1 2020 – 2021

Lione – Digione 4-1 ( 14′ Scheidler (D), 39′, 46′ 66′ Depay (L), 45′ Lautoa (AU) )

Rennes – Montpellier 2-1 (22′ Le Tallec (AU), 77′ Camavinga (R), 91′ Laborde (M) )

Racing Strasburgo – Nizza 0-2 (37′, 59′ Dolberg (N) )

Reims – Lilla 0-1 (32′ Bamba (L) )

Saint Etienne – Lorient 2-0 (18′, 51′ Hamouma (S) )

Metz – Monaco 0-1 (22′ Badiashile (M) )

Angers – Bordeaux 0-2 (25′ Maja (B), 27′ Basic (B) )

Nantes – Nimes 2-1 (11′ Girotto (NA), 27′ Louza (NA), 57′ Fehrat (NI) )

Brest – Olympique Marsiglia 2-3 (20′ Thauvin (OM), 27′, 80′ Caleta-Car (OM), 46′ Faivre (B), 89′ Charbonnier (B) )

©RIPRODUZIONE RISERVATA

