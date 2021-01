Ligue 1 2020-2021, risultati 19° giornata: vincono PSG, Monaco e Lille, pareggi Lione e Marsiglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 19° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Diciannovesima giornata di Ligue 1 giocata in contemporanea su tutti i campi, evento raro ormai nel calcio moderno, che vede trionfare il Paris Saint Germain 3 a 0 in casa sul Brest, ancora Kean in rete ad aprire le marcature e poi nei minuti finale prima Icardi e poi Sarabia chiudono la partita; stesso risultato, 3 a 0 per i padroni di casa, anche nella sfida tra Monaco e Angers.

Il Lille vince di misura in trasferta, 1 a 0 in casa del Nimes con una rete di Yilmaz alla mezz’ora del primo tempo; pareggio 2 a 2 per il Lione che rimane in testa alla classifica ma con un solo punto di vantaggio sulle inseguitrici. Pareggio, ma senza reti, anche tra Digione e Marsiglia; vince 2 a 1 invece il Bordeaux in casa contro il Lorient, doppietta di Oudin nel primo tempo e rete della bandiera di Moffi sempre nella prima frazione.

Vittoria in trasferta per lo Strasburgo, 1 a 0 sul campo del Lens; bella vittoria anche per il Reims che strapazza davanti al suo pubblico il Saint Etienne, 3 a 1 il risultato finale con gli ospiti praticamente mai pericolosi che vanno in rete quando il risultato è già ampiamente in mano ai padroni di casa. Pareggio 1 a 1 per il Nizza in casa del Metz; stesso risultato, 1 a 1, anche tra Montpellier e Nantes. In classifica marcatori guidano Mbappe e Dia a quota 12 reti, a 11 abbiamo Depay e in terza posizione con 9 marcature c’è l’italiano Kean; di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Bordeaux – Lorient 2 – 1

Digione – Marsiglia 0 – 0

Lens – Strasburgo 0 – 1

Metz – Nizza 1 – 1

Monaco – Angers 3 – 0

Montpellier – Nantes 1 – 1

Nîmes – Lille 0 – 1

Paris Saint-Germain – Brest 3 – 0

Reims – St. Etienne 3 – 1

Rennes – Lione 2 – 2

CLASSIFICA LIGUE 1

Lione 40

Paris Saint-Germain 39

Lille 39

Monaco 33

Rennes 33

Marsiglia 32

Angers 30

Montpellier 28

Lens 27

Bordeaux 26

Brest 26

Metz 25

Nizza 23

Reims 21

Strasburgo 20

St. Etienne 19

Nantes 17

Digione 14

Lorient 12

Nîmes 12

©RIPRODUZIONE RISERVATA

