Ligue 1 2019-2020, risultati 26° giornata: ok Lione e PSG con Cavani quota 200 gol, sconfitta Marsiglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 26° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Vittoria per 4 a 3 del Paris Saint Germain sul Bordeaux che allunga sul Marsiglia, da notare i 200 goal di Cavani con i Parigini, l’Uruguagio sembra essere tornato in piena forma e pronto a trascinare i compagni sia in campionato ma soprattutto in Champions dopo la sconfitta di Dortmund. Il Marsiglia viene sconfitto per 3 a 1 in casa dal Nantes e scivola a 13 punti da Mbappè e compagni, ora il campionato è praticamente finito per gli uomini di Villa Boas e l’unico obbiettivo è arrivare secondo.

Pareggio 2 a 2 tra Nizza e Brest, pareggio inutile ad entrambe le squadre che rimangono a metà classifica senza più nessun rischio e nessuna ambizione; vittoria esterna del Lione che si impone 2 a 0 sul Metz. Il Rennes vince di misura sul Nimes, 2 a 1 alla fine dei 90 minuti, la doppietta di Niang ribalta il goal di Roux messo a segno al primo minuto.

L’Angers vince 1 a 0 contro il Montpellier portando a casa 3 punti fondamentali per la salvezza ormai vicinissima; il Tolosa perde ancora e rimane ultimissimo con appena 13 punti, retrocessione ormai certa anche per società e giocatori, forse solo i tifosi sperano ancora nel miracolo.

Pareggio 1 a 1 tra Dijon e Monaco, i monegaschi perdono la grande occasione di rimanere attaccati alla zona Champions ma restano in corsa per l’Europa League; stesso risultato, 1 a 1, anche tra Saint Etienne e Reims, il pareggio per gli ospiti arriva al 90esimo su rigore messo a segno da Dia. Unico pareggio a reti bianche quello tra Strasburgo e Amiens che in 95 minuti non riescono a superarsi.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Nizza – Brest 2 – 2

Metz – Lione 0 – 2

Marsiglia – Nantes 1 – 3

Angers – Montpellier 1 – 0

Dijon – Monaco 1 – 1

Lilla – Tolosa 3 – 0

Strasburgo – Amiens 0 – 0

St. Etienne – Reims 1 – 1

Rennes – Nîmes 2 – 1

Paris Saint-Germain – Bordeaux 4 – 3

CLASSIFICA LIGUE 1

Paris Saint-Germain 65

Marsiglia 52

Rennes 44

Lilla 43

Monaco 39

Strasburgo 38

Lione 37

Reims 37

Montpellier 37

Nizza 37

Nantes 37

Bordeaux 35

Brest 34

Angers 33

St. Etienne 29

Metz 28

Dijon 27

Nîmes 27

Amiens 22

Tolosa 13

