Ligue 1 2019-2020, risultati 22° giornata: manita PSG, ko Monaco e Lione, pareggio Marsiglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 22° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Paris Saint Germain vince 5 a 0 con il Montpellier al Parco dei Principi nell’anticipo di Sabato pomeriggio e consolida il suo vantaggio sui secondi, ora sono 12 i punti sul Marsiglia. Proprio il Marsiglia non riesce a vincere a Bordeaux, finisce 0 a 0 il posticipo domenicale.

Il Rennes batte 3 a 2 il Nantes e sale a 40 punti in classifica riaccendo saldamente in terza posizione con la possibilità di agganciare il Marsiglia al secondo posto, le reti della vittoria arrivano in pieno recupero, prima Bourigeaud al 95 e poi Raphinha addirittura al 97esimo. Vittoria esterna per il Reims, 4 a 1 in casa dell’Angers.

Il Dijon batte 3 a 0 il Brest e porta a cinque punti il distacco sulla zona retrocessione; il Metz si impone 3 a 1 sul Saint Etienne, doppietta di Niguette e rete di Diallo per i padroni di casa e rete di Hamouma per i verdi al 89esimo. Il Lille vince in trasferta 2 a 1 contro lo Strasburgo.

Ancora una sconfitta per il Monaco, il Nimes supera i biancorossi 3 a 1 e torna a sperare nella salvezza; vittoria del Nizza 2 a 1 sul Lione, doppietta di Dolberg per il Nizza e rete di Ekambi per il Lione. Il Tolosa non riesce a vincere lo scontro diretto per la salvezza, finisce 0 a 0 la sfida con l’Amiens.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Rennes – Nantes 3 – 2

Paris Saint-Germain – Montpellier 5 – 0

Amiens – Tolosa 0 – 0

Angers – Reims 1 – 4

Dijon – Brest 3 – 0

Nîmes – Monaco 3 – 1

Strasburgo – Lilla 1 – 2

Nizza – Lione 2 – 1

Metz – St. Etienne 3 – 1

Bordeaux – Marsiglia 0 – 0



CLASSIFICA LIGUE 1

Paris Saint-Germain 55

Marsiglia 43

Rennes 40

Lilla 34

Montpellier 33

Lione 32

Reims 32

Nizza 32

Nantes 32

Bordeaux 30

Strasburgo 30

Angers 30

Monaco 29

Brest 28

St. Etienne 28

Metz 26

Dijon 24

Amiens 19

Nîmes 18

Tolosa 13

