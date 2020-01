Ligue 1 2019-2020, risultati 20° giornata: PSG-Monaco 3-3, vincono Lione e Marsiglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 20° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Paris Saint Germain viene fermato in casa dal Monaco, 3 a 3 al fischio finale. Una partita divertente ed emozionante che sin dalle prime battute regala spettacolo agli spettatori, nella prima frazione sono ben 5 le marcature messe a segno, tre per il PSG e due per il Monaco, nella ripresa al 70esimo Slimani pareggia per gli ospiti.

Il Marsiglia vince in trasferta 1 a 0 sul Rennes ed accorcia le distanze dai parigini, ora sono solo 5 i punti che li distaccano dalla vetta, basta la rete di Strootman a 6 minuti dal termine per dare la vittoria alla squadra di Villa Boas. Vince in trasferta anche il Lione, 2 a 1 in casa del Bordeaux, e si avvicina alla zona coppe anche se la qualificazione sembra improbabile.

Vittoria esterna anche per il Montpellier, 2 a 1 in casa dell’Amiens; in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo con Dibassy, nella ripresa prima Laborde e poi Delort su assist dello stesso Laborde danno i tre punti agli ospiti. Pareggio tra Angers e Nizza, finisce 1 a 1, le reti entrambe nel primo tempo, al 37esimo Thioub per l’Angers e poi al 50esimo su rigore Cyprien pareggia per il Nizza.

Vittoria per 2 a 0 del Nimes sul Reims, una rete ad inizio gara e l’altra in pieno recupero per 3 punti fondamentali nella lotta per la retrocessione; il Brest strapazza il Tolosa ultimo in classifica con un perentorio 5 a 2, la vittoria arriva negli ultimi 20 minuti di partita, infatti gli ospiti vanno in rete per ben 4 volte. Vittoria di misura del Metz solo Strasburgo, 1 a 0 alla fine dei 90 minuti.

Vittoria esterna per il Nantes che si impone 2 a 0 in casa del Saint Etienne; vince anche il Dijon, 1 a 0 sul Lilla, i tre punti arrivano grazie alla rete al 47esimo di Tavares. La classifica cannonieri vede in testa Ben Yedder del Monaco con 14 reti, al secondo posto la coppia Mbappe (PSG) e Dembele (Lione) con 11 goal.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Rennes – Marsiglia 0 – 1

Bordeaux – Lione 1 – 2

Amiens – Montpellier 1 – 2

Angers – Nizza 1 – 1

Metz – Strasburgo 1 – 0

Nîmes – Reims 2 – 0

Tolosa – Brest 2 – 5

St. Etienne – Nantes 0 – 2

Dijon – Lilla 1 – 0

Paris Saint-Germain – Monaco 3 – 3

CLASSIFICA LIGUE 1

Paris Saint-Germain 46

Marsiglia 41

Rennes 33

Nantes 32

Lilla 31

Montpellier 30

Lione 29

Monaco 29

Angers 29

Reims 28

Nizza 28

Strasburgo 27

Bordeaux 26

Brest 25

St. Etienne 25

Dijon 21

Metz 20

Amiens 17

Nîmes 15

Tolosa 12

